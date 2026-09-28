Dự án gặp khó vì hợp đồng theo đơn giá cố định

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đại Mỗ mới công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai gói thầu lớn thuộc các dự án lớn trên địa bàn, gồm: Gói thầu số 12 thuộc Dự án xây dựng công viên hồ điều hòa kết hợp chỉnh trang nghĩa trang Trung Văn và gói thầu số 17 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Trường THCS Đại Mỗ. Tổng giá trị trúng thầu của hai gói thầu là hơn 447,2 tỷ đồng.