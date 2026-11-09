Dự án đường ven biển Quảng Trị bước vào giai đoạn nước rút

Dự án có tổng chiều dài 80km, gồm 3 đoạn Nam Roòn - Quảng Phúc 21,9km; Nam Cầu Lý Hòa - Quang Phú 15,5km; Hà Trung - Mạch Nước 42,6km, không bao gồm đoạn qua FLC dài 5,8km. Dự án có tổng mức đầu tư 2.487 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2021 - 2026.

Đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kết nối các địa phương ven biển và mở rộng không gian phát triển của tỉnh. Tuyến đường góp phần nâng cao năng lực giao thông, tạo điều kiện khai thác tiềm năng kinh tế biển, du lịch, dịch vụ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh (BQLDA, chủ đầu tư), đến cuối tháng 10/2026, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã đạt tỷ lệ rất cao. Phương án bồi thường được phê duyệt trên chiều dài 79,976/80km, đạt 99,97%; phạm vi mặt bằng bàn giao đạt khoảng 79,886/80km (99,8%).

Còn một số vị trí chưa bàn giao dứt điểm như tại xã Sen Ngư còn khoảng 100m mặt bằng vướng hai hộ dân, liên quan phương án bồi thường và xác định nguồn gốc đất. Tại xã Đông Trạch, còn một vị trí dài khoảng 13,76m phía trái tuyến, rộng 2,5m, đang được địa phương hoàn thiện thủ tục thu hồi đất để bàn giao dự án.

Các gói thầu đang được triển khai đồng loạt trên phạm vi mặt bằng đã bàn giao. Các hạng mục cầu, cống, công trình thoát nước cơ bản hoàn thành. Giá trị thực hiện các hợp đồng xây lắp đạt 1.345,087/1.642,033 tỷ đồng (82%). Những con số này cho thấy dự án đã đạt được khối lượng đáng kể, nhưng phần việc còn lại vẫn lớn trong bối cảnh thời gian thi công không còn nhiều và thời tiết mùa mưa bão có thể gây bất lợi.

Đặc biệt, tiến độ giải ngân là vấn đề đáng quan tâm. Lũy kế từ đầu dự án đến nay, giá trị giải ngân đạt 2.178,412/2.486,887 tỷ đồng (87,6%). Riêng kế hoạch vốn năm 2026, dự án mới giải ngân 219,868/528,343 tỷ đồng (41,6%). Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân 140,439/238,343 tỷ đồng (59%); vốn ngân sách tỉnh đạt 79,429/290 tỷ đồng (27,4%).

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đã dẫn đầu Đoàn công tác đi kiểm tra thực địa, yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương và nhà thầu tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, BQLDA phải rà soát toàn bộ khối lượng còn lại của từng gói thầu, lập kế hoạch chi tiết về thi công, nghiệm thu, thanh toán, giải ngân đến hết năm. Đồng thời, phải làm việc trực tiếp với lãnh đạo từng nhà thầu, yêu cầu cam kết tiến độ; huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, tăng kíp phù hợp với điều kiện thực tế. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị khẩn trương triển khai các hạng mục tiếp theo.

Với 3 cống còn lại thuộc gói XL06, lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/11/2026. Các nhà thầu phải tổ chức thi công trên toàn bộ phạm vi đã bàn giao, không để vướng mắc tại một vài vị trí ảnh hưởng đến những đoạn tuyến đủ điều kiện triển khai.

Công tác nghiệm thu và thanh toán phải được thực hiện cuốn chiếu, không chờ hoàn thành toàn bộ gói thầu mới lập hồ sơ. Chủ đầu tư cần phối hợp tư vấn giám sát, nhà thầu rà soát khối lượng đã thực hiện, bổ sung hồ sơ còn thiếu, xử lý ngay các nội dung thuộc thẩm quyền để giải ngân kịp thời.

Về giải phóng mặt bằng, xã Sen Ngư tập trung giải quyết từng trường hợp còn vướng, tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận bàn giao đất. Các trường hợp đủ điều kiện thu hồi đất phải được xử lý đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, không để chậm trễ do thiếu phối hợp hoặc chậm xử lý hồ sơ.

Theo kế hoạch của BQLDA, các nhà thầu phải hoàn thiện thảm bê tông nhựa trên toàn bộ gói thầu trước ngày 20/12/2026; hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và thanh quyết toán trước ngày 31/12/2026.

Liên quan lĩnh vực đầu tư xây dựng tại miền Trung, TP Huế đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án tuyến đường Đông - Tây kết nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn với tổng mức đầu tư 1.985 tỷ đồng, dài 25,2km.

Theo tờ trình, dự án gồm các đoạn tuyến kết nối từ QL1 lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn và đường tránh phía Tây TP Huế. Trong đó, tuyến TL9 khoảng 8km, quy mô mặt cắt ngang 31 - 36m, bổ sung cầu vượt cao tốc rộng 12m. Tuyến Vành đai 3 nối QL1 đến cao tốc khoảng 4,6km, nền đường rộng 36 - 40m. Tuyến kết nối TL16 đến đường tránh phía Tây TP Huế 8,6km, quy mô 12 - 24m, xây dựng mới một cầu dài dự kiến 24m, rộng 12m. Dự án đi qua địa bàn các phường Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Kim Trà, Kim Long và xã Bình Điền.

Theo BQLDA giao thông và nông nghiệp TP Huế, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành trục giao thông kết nối thông suốt từ QL1 lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, góp phần rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa, giảm áp lực giao thông cho QL1 và các tuyến đường nội đô.

Đồng thời, công trình khai thác hiệu quả các nút giao liên thông thuộc dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Tây, tạo quỹ đất thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và các làng nghề trên địa bàn TP Huế.

T.Nhung