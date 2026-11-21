100% phương án bồi thường, tái định cư được phê duyệt

Những ngày qua, tại xã An Phú (Quảng Ngãi), chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ các hộ dân cuối cùng tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản, bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, thành phần 1.

Dự án dài gần 13,3km, tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng từ năm 2019. Khi dự án hoàn thành sẽ kết nối với đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn I đầu tư trước đó, tạo thành tuyến ven biển thông suốt, kéo dài từ Khu kinh tế Dung Quất đến các xã khu vực phía Nam tỉnh.

Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, thành phần 1 đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Theo trung tâm, đến nay đã có 100% phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt. Những hộ dân cuối cùng cũng đã nhận tiền bồi thường, tiến hành di dời nhà cửa, vật kiến trúc... nhường đất để triển khai dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã huy động máy móc, phương tiện hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc trong phạm vi giải tỏa.

Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời nhà cửa, vật kiến trúc trong phạm vi dự án.

Sớm ổn định cuộc sống người dân

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn III, kết nối với đường ven biển của tỉnh Gia Lai và TP. Nẵng. Qua đó hình thành trục giao thông ven biển khép kín của cả khu vực miền Trung, tạo thuận lợi trong lưu thông và động lực phát triển vùng.

Hai đoạn ngắn trong dự án đang được khẩn trương hoàn thiện, kết nối toàn tuyến.

Hiện nay, trên toàn tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, thành phần 1 chỉ còn khoảng 400m đang tiếp tục được tháo dỡ, dọn dẹp để tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Mới đây, tại buổi kiểm tra thực tế tình hình thi công dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng yêu cầu UBND xã An Phú tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các hộ dân thuộc diện giải tỏa, di dời đến nơi ở mới, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kiểm tra khu vực dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, thành phần 1

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu huy động máy móc, phương tiện hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời nhà cửa, vật kiến trúc trong phạm vi dự án, sớm bàn giao mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch, dự án phấn đấu hoàn thành vào ngày 31/12/2026.