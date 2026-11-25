Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Nghị quyết số 406/NQ-CP của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 38/2026/QH16 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần.

Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các cơ quan chủ quản tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hình thức đầu tư các dự án thành phần theo phương thức đối tác công tư để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, tăng cường huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Theo Nghị quyết, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 bố trí không vượt quá 61.394 tỷ đồng để đầu tư tuyến chính cao tốc (khoảng 116 km thuộc địa phận 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên), không được sử dụng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư xây dựng đường song hành.

Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án bảo đảm tính đồng bộ, tổng thể; hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề kỹ thuật chuyên ngành (quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật…) và đôn đốc các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản trong quá trình thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu.

UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương để thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai đầu tư xây dựng đường song hành.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng và các địa phương, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ điều hòa vốn bố trí giữa các dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách Trung ương đảm bảo tiến độ triển khai dự án, trên nguyên tắc không làm vượt sơ bộ tổng mức đầu tư dự án đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 38/2026/QH16.

Về tiến độ thực hiện Dự án, Nghị quyết nêu rõ: Chuẩn bị đầu tư Dự án từ năm 2026; thực hiện Dự án từ năm 2027; phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.

Đối với các dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến cao tốc dài khoảng 116 km thuộc địa phận 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào vận hành, khai thác năm 2031.

Cụ thể: tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần hoàn thành trong quý II năm 2027; thực hiện các công việc tiếp theo để khởi công công trình trong tháng 9 năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031.

Các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên chủ động triển khai dự án thành phần đường song hành sử dụng vốn ngân sách địa phương, đảm bảo an toàn thuận lợi khi đưa tuyến cao tốc vào khai thác, sử dụng.

Đối với các dự án thành phần còn lại: Triển khai hoàn thiện, đồng bộ với toàn Dự án trước năm 2035.

Theo Nghị quyết số 38/2026/QH16, Dự án có chiều dài khoảng 349 km, đi qua địa phận 7 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 288.268 tỷ đồng.