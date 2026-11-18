Ngày 18-11, thông tin từ Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan đến khởi công Dự án Đường vành đai 3 trong quý III/2027. Cụ thể, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh phấn đấu hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt trong quý IV/2026; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công quý II/2027; khởi công dự án trong quý III/2027; hoàn thành dự án trong năm 2030.

Theo quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Dự án Đường Vành đai 3 có chiều dài 5,22km, điểm đầu từ đường Nguyễn Tất Thành, điểm cuối là đường Võ Nguyên Giáp (thuộc phường Nam Nha Trang). Dự án được chia làm 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 xây dựng Đường Vành đai 3 có tổng mức đầu tư 1.667,6 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 có tổng mức đầu tư hơn 572,7 tỷ đồng do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Hướng tuyến Dự án Đường vành đai 3.

Dự án nhằm góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông thiết yếu trong khu vực theo quy hoạch đã duyệt; tạo tiền đề, sức lan tỏa thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, bảo đảm an ninh, quốc phòng; tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Tuyến đường sẽ tạo điều kiện mở rộng và phát triển các dự án mới, các khu đô thị mới, khu dân cư, dịch vụ ở các vùng ven trung tâm Nha Trang, giảm áp lực dân số và hạ tầng cho khu vực trung tâm. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nằm dọc tuyến, hình thành các khu đô thị vệ tinh, trung tâm dịch vụ mới, góp phần phân bố hợp lý dân cư và lao động, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, hướng tới xây dựng khu vực Nha Trang ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.