Dự án đường trục chính Tam Hòa: Gỡ mặt bằng, bố trí tái định cư

Thi công các trụ T8, T9 và mố M2 của cầu Trường Giang. Ảnh: CÔNG TÚ

Tập trung hoàn thiện phần cầu

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, liên danh nhà thầu Dự án đường trục chính Tam Hòa nối quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và tuyến ĐT613B (địa phận xã Tam Anh) đang tập trung triển khai nhiều mũi thi công trên công trường.

Trong đó, một đơn vị thành viên đang khẩn trương thi công móng cọc khoan nhồi các trụ T8, T9 và mố M2 phía đông cầu Trường Giang (bắc qua sông Trường Giang). Vị trí này cách tuyến ĐT613B (đường Thanh niên ven biển) hơn 100m, vừa được bàn giao mặt bằng ngày 14/8. Hiện phần cầu đã được lắp đặt xong lan can và khe co giãn.

Công nhân buộc thép sàn để đổ bê tông bản mặt cầu Sông Chợ. Ảnh: CÔNG TÚ - MINH KHÁNH

Đối với cầu Sông Chợ (bắc qua sông Chợ), nhà thầu đã hoàn thành 6/7 trụ, 2 mố và đổ bê tông bản mặt cầu được 6/7 nhịp. Ghi nhận trên công trường sáng 18/9, công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn (thành viên liên danh) đang khẩn trương buộc thép sàn để chuẩn bị đổ bê tông bản mặt cầu của nhịp cuối cùng.

Kỹ sư Nguyễn Thịnh Danh, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn cho biết, sau khi hoàn thành đổ bê tông bản mặt cầu cuối cùng, đơn vị sẽ chuyển sang thi công gờ chắn, lan can và khe co giãn cầu Sông Chợ.

Một đoạn xử lý nền đất yếu sẽ dỡ gia tải sau một tháng nữa. Ảnh: CÔNG TÚ - QUỐC VƯƠNG

Về phần đường, chính quyền địa phương và Chi nhánh khu vực 11 (Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng) bàn giao được 2,8km mặt bằng. Theo kỹ sư Danh, nhà thầu đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn tuyến dài 2,2km cùng phạm vi nút giao với đường Võ Chí Công.

Riêng phía bờ đông cầu Sông Chợ, đoạn đường dài 0,6km đang được đắp gia tải để xử lý nền đất yếu, dự kiến sẽ dỡ tải sau khoảng 30 ngày để triển khai các bước tiếp theo.

[VIDEO] - Không khí thi công khẩn trương trên công trường:

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư), nút thắt lớn nhất hiện nay vẫn là vướng mắc mặt bằng với 1,2km chưa được khơi thông.

Tại Thông báo số 718/TB-VP ngày 16/7/2026, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/7/2026. Tuy nhiên, từ ngày 16/7 đến nay, nhà thầu mới chỉ nhận bàn giao thêm khoảng 175m để thi công các trụ T8, T9 và mố M2 của cầu Trường Giang.

Tháo gỡ “nút thắt” tái định cư

Mặt bằng thi công phần đường nằm phía tây cầu Trường Giang còn vướng các hộ dân thôn Xuân Tân chưa được bố trí tái định cư. Ảnh: CÔNG TÚ - QUỐC VƯƠNG

Chủ đầu tư cho biết, phần mặt bằng chưa bàn giao liên quan 75 hồ sơ giải tỏa (trong đó có 51 hồ sơ đất ở, nhà ở). Do phương án bố trí tái định cư chưa được phê duyệt, hầu hết người dân vẫn chưa nhận tiền bồi thường (mới có 9 trường hợp nhận tiền đền bù tài sản, vật kiến trúc) và chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Với khối lượng thi công còn lại của cầu Trường Giang (bao gồm trụ T8, T9 và mố M2) cần ít nhất 8 tháng, cùng với việc mặt bằng phần đường vẫn ách tắc, dự án khó có thể hoàn thành đúng hẹn vào tháng 12/2026.

Trước tình hình này, chủ đầu tư kiến nghị UBND xã Tam Anh tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh khu vực 11 khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về tái định cư, đồng thời vận động người dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Theo UBND xã Tam Anh, địa phương hiện có 36 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, với nhu cầu 58 lô đất. Cụ thể, đoạn qua thôn Mỹ Sơn có 17 hộ (trong đó 5 hộ có nhà mặt tiền giáp quốc lộ 1), thôn Phú Vinh có 5 hộ, thôn Xuân Tân có 11 hộ và thôn Hòa An có 1 hộ.

Điểm đầu của dự án giao nhau với quốc lộ 1 còn vướng 5 hộ dân. Ảnh: CÔNG TÚ - QUỐC VƯƠNG

Ông Nguyễn Quang Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Anh cho biết, địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết để lập phương án bố trí tái định cư.

Cụ thể, ngày 19/9, Chi nhánh khu vực 11 sẽ tổ chức bốc thăm vị trí đất tái định cư cho 18 hộ (lô thứ 2) nhằm hoàn thiện phương án trình phê duyệt, dự kiến hoàn thành vào ngày 22/9/2026. Đến ngày 21/9/2026, UBND xã sẽ tổ chức đối thoại với nhóm hộ còn lại chưa đồng thuận về khu tái định cư. Trường hợp các hộ vẫn không thống nhất, các bên liên quan sẽ lập thủ tục “chỉ định vị trí tái định cư” để hoàn tất phương án (dự kiến vào ngày 25/9/2026).

Song song đó, sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt, xã Tam Anh sẽ triển khai kế hoạch vận động, thuyết phục người dân. UBND xã sẽ chủ trì, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các đoàn thể, ban dân vận thôn để thực hiện nhiệm vụ này.

Mặt bằng thi công phần đường nằm phía tây cầu Sông Chợ lên quốc lộ 1 chưa thể triển khai do vướng 17 hộ dân của thôn Mỹ Sơn chưa được bố trí tái định cư. Ảnh: CÔNG TÚ

Tại thôn Mỹ Sơn, chính quyền sẽ vận động nhóm 5 hộ có mặt tiền giáp quốc lộ 1 đồng ý phương án bố trí tái định cư tại vị trí mặt cắt đường 10,5m thuộc Khu tái định cư Tam Anh Nam; nhóm 12 hộ còn lại (ở các tuyến đường bê tông nông thôn) sẽ được bố trí đất tại Khu dân cư Tiên Xuân với mặt cắt đường 5,5m.

Tại thôn Phú Vinh, công tác vận động tập trung vào 5 hộ dự kiến bố trí tại Khu dân cư Tiên Xuân, Khu tái định cư Tam Anh Nam và điểm tái định cư Tam Hòa.

Đối với thôn Xuân Tân, các lô chính sẽ được bố trí mặt cắt đường 10,5m tại Khu tái định cư Tam Anh Nam, còn các lô phụ sẽ đưa vào Khu dân cư Tiên Xuân. Một hộ còn lại ở thôn Hòa An sẽ được bố trí tại điểm tái định cư Tam Hòa.

UBND xã sẽ trực tiếp đối thoại, đồng thời đề nghị Chi nhánh khu vực 11 chuẩn bị sẵn phương án bố trí tái định cư để trình phê duyệt ngay khi người dân đồng thuận.

[VIDEO] - Kỹ sư Bùi Xuân Tỉnh, Chỉ huy trưởng công trường kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc, bàn giao phần mặt bằng còn lại: