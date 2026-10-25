Dự án đường trăm tỷ ở Huế chậm tiến độ, chủ đầu tư ra 'tối hậu thư'

Dự án đường Nguyễn Hoàng nằm trong tổng thể dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương (tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng), do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế (nay là Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp TP Huế) làm chủ đầu tư.

Dự án với mục tiêu đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chính và trục đường Vành đai 3 theo quy hoạch, nâng cao năng lực thông hành, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến Quốc lộ 1 cùng các tuyến nội thị đi qua trung tâm thành phố. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch và nâng cao đời sống người dân...

Công trình cầu vượt sông Hương (tên gọi là cầu Nguyễn Hoàng) hoàn thành, thông xe kỹ thuật ngày 26/3/2025. Trong khi đó, đường Nguyễn Hoàng được khởi công mở rộng ngày 15/1/2026, mốc hoàn thành ban đầu là ngày 15/10/2026.

Giá trị hợp đồng xây lắp đường Nguyễn Hoàng hơn 101 tỷ đồng, do liên danh Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận thi công.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng dài 1,08km, kết nối từ nút giao Lý Nam Đế đến nút giao phía bắc cầu Nguyễn Hoàng gồm 6 làn xe cùng dải phân cách giữa rộng 5m và vỉa hè hai bên rộng 8,5m. Dự án cũng xây dựng cầu An Ninh Hạ mới bắc qua sông Bạch Yến, thay thế cầu hiện hữu với chiều dài 56,9m, rộng 43m. (Ảnh chụp giữa tháng 9/2026).

Theo ghi nhận những ngày giữa tháng 10, các nhà thầu đang huy động nhân công, máy móc khẩn trương thi công, tuy nhiên nhiều hạng mục trên công trường vẫn đang trong tình trạng ngổn ngang. Ảnh: PV.

Theo chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu khiến công trình chậm tiến độ là năng lực tài chính của hai nhà thầu còn yếu, chưa huy động đủ vật tư và nhân công để thi công theo cam kết. Bên cạnh đó, dự án gặp khó khăn do khởi công vào thời điểm Tết Nguyên đán và mùa mưa, công tác giải phóng mặt bằng chưa đồng bộ, hệ thống hạ tầng ngầm phức tạp và phát sinh điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công. Ảnh: PV.

Chủ đầu tư nhiều lần tổ chức họp, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hợp đồng. Ảnh: PV.

Ngày 28/2, Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm về bố trí nhân sự, huy động máy móc, thiết bị đến công trường. Ảnh: PV.

Đến ngày 17/8, cả Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận tiếp tục bị phạt, mỗi đơn vị 100 triệu đồng do chậm tiến độ. Ảnh: PV.

Ngày 19/10, ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp TP Huế ký văn bản nhắc nhở lần 1 đối với liên danh nhà thầu về việc chậm tiến độ thi công gói thầu xây lắp đường Nguyễn Hoàng. Ảnh: PV.

Theo văn bản, Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi chậm 25 ngày ở hạng mục mố M2 trái tuyến, 15 ngày ở hạng mục lao lắp dầm phía phải tuyến và 15 ngày ở hạng mục đổ bê tông vỉa hè. Ảnh: PV.

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng An Thuận chậm 17 ngày ở hạng mục đắp cấp phối đá dăm loại I Dmax 37,5. Việc chậm thi công lớp này kéo theo tiến độ thi công lớp Dmax 25 và các công việc tiếp theo bị ảnh hưởng. Ảnh: PV.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp TP Huế yêu cầu các nhà thầu triển khai theo tiến độ cam kết. Nếu đến ngày 30/10, các nhà thầu không thực hiện đúng các hạng mục đã cam kết, chủ đầu tư sẽ xử phạt, đồng thời tiến hành các thủ tục chấm dứt hợp đồng. Ảnh: PV.

Dự án đường trăm tỷ ở Huế chậm tiến độ, chủ đầu tư ra "tối hậu thư". Video: PV.