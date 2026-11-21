Trên công trường tuyến ĐT.721

Con đường mang nhiều kỳ vọng

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT721 (đoạn Km0+000 - Km16+600) có tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, khởi công từ ngày 3/8/2024. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, vận tốc 60 km/h, nền đường rộng từ 14,5 - 16 m, đoạn đầu tuyến bố trí vỉa hè mỗi bên 4 m cùng hệ thống chiếu sáng đồng bộ. Đây là tuyến nối quốc lộ 20 vào các xã: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Cát Tiên, Cát Tiên 2. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ cởi trói điểm nghẽn giao thông mà còn mở ra diện mạo mới cho cả vùng kinh tế của 5 xã phía cực Nam của tỉnh.

Theo báo cáo mới nhất từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh, giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 203 tỷ đồng, tương đương 54,16% giá trị hợp đồng xây lắp. Trong đó, hạng mục tường chắn đã hoàn thành 100%; nền đường đạt 87,65%; hệ thống thoát nước dọc đạt 79,6% và chiếu sáng đạt 63,5%.

Toàn công trường sẽ phải căng mình tăng ca, tăng kíp để giải quyết những khoảng cách cuối cùng trên tuyến

Ở các lớp kết cấu mặt đường, bê tông nhựa trung gian đạt 67,35% và lớp bê tông nhựa tạo nhám đạt 48,82%. Dù nhiều hạng mục cơ bản đã thành hình, song phần khối lượng còn lại đều rơi vào giai đoạn hoàn thiện đòi hỏi kỹ thuật cao, trong khi quỹ thời gian không còn nhiều.

Để công trình về đích trọn vẹn

Áp lực lớn nhất của công trình lúc này nằm ở bài toán vật liệu, mặt bằng và năng lực tổ chức thi công của các nhà thầu.

Về nguồn cung vật liệu, toàn tuyến hiện cần khoảng 24.000 m³ cấp phối đá dăm. Tuy nhiên, kết quả khảo sát tại các mỏ khu vực Bảo Lộc và Bảo Lâm cho thấy mỗi nơi đều vướng một khó khăn riêng: mỏ chưa đủ điều kiện cung ứng ra thị trường, mỏ cạn đá thành phẩm hoặc công suất thấp, nơi còn trữ lượng lại chưa đạt chuẩn kỹ thuật. Giữa cao điểm cuối năm khi hàng loạt công trình cùng tăng tốc, nguồn cung vốn hạn hẹp càng trở nên căng thẳng.

Đây được xem là tuyến đường hiện thực hóa kỳ vọng "cởi trói" điểm nghẽn giao thông và đổi mới diện mạo kinh tế vùng cực Nam tỉnh Lâm Đồng

Cùng với vật liệu, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến vẫn còn những nút thắt cục bộ. Theo báo cáo, dự án ảnh hưởng đến khoảng 1.240 hộ dân; phần lớn bà con đã đồng thuận, tự giác di dời tài sản trong phạm vi lộ giới. Dẫu vậy, hiện vẫn còn 11 hộ chưa bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 142 m. Trong số 32 hộ thuộc diện thu hồi đất, dù phương án bồi thường đã được phê duyệt đầy đủ nhưng mới chi trả được cho 7 hộ. Đáng chú ý, có 10 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng xã Đạ Huoai không còn quỹ đất công, buộc địa phương phải kiến nghị tỉnh cho phép sử dụng các lô đất dôi dư trong khu dân cư hiện hữu để giải quyết.

Bên cạnh yếu tố khách quan như thời tiết mưa kéo dài hay việc phải điều chỉnh thiết kế nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, tiến độ dự án còn bị “níu chân” bởi nguyên nhân chủ quan từ phía nhà thầu. Cụ thể, liên danh nhà thầu hiện chỉ huy động khoảng 40 nhân công trên công trường, so với mức 107 người theo kế hoạch. Nhà thầu Thành Đạt cũng mới bố trí 12/20 nhân sự theo biểu đồ tiến độ. Ở giai đoạn buộc phải thi công tăng ca, tăng kíp, sự thiếu hụt nhân lực và thiết bị trực tiếp làm giảm năng suất thực hiện mỗi ngày.

Trước thực tế này, tại buổi kiểm tra và làm việc mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã yêu cầu các nhà thầu lập tức bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp tại những phân đoạn đã có mặt bằng sạch.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng khẳng định quan điểm dứt khoát: sẽ không gia hạn thời gian thực hiện nếu các đơn vị không đáp ứng tiến độ cam kết. Đồng thời, ông cũng giao nhiệm vụ cho chính quyền cơ sở khẩn trương dứt điểm khâu bồi thường, tái định cư; các sở, ngành liên quan chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và nguồn vật liệu để tiếp sức cho công trường.

Con đường là niềm mong mỏi suốt 2 năm qua của người dân sinh sống dọc hai bên tuyến. Bởi tuyến đường hoàn thành sẽ giúp giao thương thuận lợi hơn rất nhiều. Đó cũng là thước đo trách nhiệm buộc các đơn vị liên quan phải tính toán từng ngày, từng khối lượng công việc trong những ngày nước rút này để công trình về đích trọn vẹn như kỳ vọng của địa phương.