Dự án đường Tây Thăng Long dự kiến đấu thầu lại trong năm 2026

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường Tây Thăng Long đoạn qua phường Đông Ngạc ngày 23/5 vừa qua. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Dự án đường Tây Thăng Long có chiều dài hơn 3,2km, mặt cắt ngang rộng 60,5m, tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.673 tỷ đồng. Sau hơn 6 năm triển khai, đến tháng 6/2026, công tác giải phóng mặt bằng căn bản. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư-hạ tầng phường Đông Ngạc, khối lượng xây lắp toàn tuyến đạt gần 70%.

Tuy nhiên, dự án phải tạm dừng thi công do vướng mắc từ các hợp đồng trọn gói ký năm 2018, không thuộc diện điều chỉnh đơn giá theo biến động thị trường. Trong khi đó, giá vật tư, vật liệu xây dựng tăng khoảng 4 lần so với thời điểm ký hợp đồng. Nếu tiếp tục thi công theo đơn giá cũ, mỗi nhà thầu có nguy cơ thua lỗ từ 8 đến 28 tỷ đồng, dẫn đến việc các đơn vị kiến nghị dừng và chấm dứt hợp đồng.

Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương thanh lý các hợp đồng hiện tại, cập nhật đơn giá theo mặt bằng thị trường và tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn nhà thầu tiếp tục thực hiện dự án. Công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đấu thầu cơ bản hoàn tất. Theo kế hoạch, việc đấu thầu lại sẽ được thực hiện trong tháng 12/2026, phấn đấu thi công trở lại từ tháng 1/2027.

Việc dự án kéo dài cũng ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực, nhất là tình trạng bụi bẩn, ô nhiễm môi trường và đổ trộm phế thải xây dựng tại khu vực Cổ Nhuế. Một số hộ dân đã bàn giao mặt bằng vẫn mong muốn sớm được bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.

Khi dự án được triển khai trở lại, các đơn vị liên quan cần đồng thời xử lý những tồn tại về môi trường, trật tự đô thị và các kiến nghị chính đáng của người dân. Việc sớm hoàn thành tuyến đường Tây Thăng Long sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phía tây bắc Thủ đô, tăng cường kết nối với các trục giao thông trọng điểm, giảm áp lực cho những tuyến đường hiện hữu.