Dự án đường Tam Trinh tăng vốn hơn 314 tỷ đồng

Dự án cải tạo đường Tam Trinh chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu từ công tác giải mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Chi phí giải phóng mặt bằng tiếp tục gia tăng

Theo quyết định điều chỉnh của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường Tam Trinh được nâng từ 4.312,8 tỷ đồng lên hơn 4.627,1 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn điều chỉnh, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng từ 3.883,9 tỷ đồng lên 4.169,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, riêng chi phí bồi thường về đất, tài sản và cây cối phát sinh tăng hơn 280 tỷ đồng; chi phí tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng tăng khoảng 5,6 tỷ đồng. Chi phí dự phòng cũng tăng từ 21,2 tỷ đồng lên 49,7 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản chi phí xây dựng, quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng được giữ nguyên.

Những con số trên cho thấy áp lực chi phí của dự án chủ yếu tập trung ở khâu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lĩnh vực vốn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.

Tổng mức đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường Tam Trinh được nâng từ 4.312,8 tỷ đồng lên hơn 4.627,1 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Tam Trinh có chiều dài khoảng 3.557,7m, mặt cắt ngang rộng 40m, đi qua địa bàn ba phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Được phê duyệt từ năm 2012, dự án đã trải qua nhiều lần điều chỉnh vào các năm 2016, 2023, tháng 4/2026 và chính thức khởi công xây dựng năm 2024.

Theo quy mô được xác định, tổng diện tích đất cần thu hồi để triển khai dự án là 60.924m², liên quan đến 1.604 hộ dân và 18 tổ chức. Mặc dù phần lớn khối lượng giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, song một số vướng mắc chưa được tháo gỡ dứt điểm, tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Cụ thể, tại phường Tương Mai, còn 55 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Mai giao chưa được giải quyết dứt điểm về chính sách bồi thường, hỗ trợ. Bên cạnh đó, một số thửa đất tại phường Vĩnh Tuy vẫn chưa xác định rõ nguồn gốc. Đây là những tồn tại khiến quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, đồng thời làm phát sinh thêm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Thực tế này cho thấy, dù khối lượng mặt bằng đã bàn giao đạt phần lớn, chỉ cần một số vị trí còn vướng mắc cũng có thể ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến, làm gia tăng áp lực về thời gian và chi phí đầu tư.

Hạ tầng kỹ thuật chưa di dời dứt điểm, công trường thi công manh mún

Nếu giải phóng mặt bằng là một trong những nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư thì tình trạng chậm di dời hạ tầng kỹ thuật đang trực tiếp tạo ra những điểm nghẽn trên công trường.

Ghi nhận dọc tuyến đường dài khoảng 3,5km cho thấy, hiện vẫn còn vướng 6 hộ dân, 26 lộ điện trung thế đi từ trạm E3 cùng hàng trăm cột điện bố trí dày đặc tại dải phân cách giữa và hai bên lề đường. Ngoài ra, hệ thống cáp viễn thông ngầm và nổi, đường ống cấp nước, các họng phòng cháy, chữa cháy chưa được di dời dứt điểm, gây khó khăn cho việc triển khai các hạng mục xây dựng theo kế hoạch.

Việc chậm di dời cột điện, hệ thống thông tin, đường dẫn nước đã khiến đơn vị thi công không thực hiện đúng như kế hoạch.

Tình trạng hạ tầng kỹ thuật chồng lấn, chưa được xử lý đồng bộ khiến mặt bằng thi công bị chia cắt thành nhiều đoạn ngắn. Thay vì có thể tổ chức thi công liên tục theo từng hạng mục, nhà thầu phải triển khai cầm chừng, phụ thuộc vào tiến độ di chuyển từng công trình kỹ thuật.

Đáng chú ý, trong quá trình đào khuôn đường sát chân cột điện, đơn vị thi công phát hiện một số cột có dấu hiệu nứt chân. Sau khi thực hiện nâng cáp viễn thông, tình trạng nứt chân cột tiếp tục xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an toàn lao động. Trước thực tế này, nhà thầu buộc phải tạm dừng thi công tại một số vị trí để chờ phương án di dời hạ tầng phù hợp.

Phản ánh về những khó khăn trong quá trình triển khai dự án, ông Nguyễn Đắc Đoàn, đại diện đơn vị thi công gói thầu số 9, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, toàn bộ hệ thống đường điện tại dải phân cách giữa cần được di dời triệt để thì nhà thầu mới có thể triển khai hệ thống cống từ cầu Phía Đông về đường đôi. Tuy nhiên, công tác di dời của các đơn vị quản lý hạ tầng điện hiện vẫn chưa thực sự quyết liệt.

Như vậy, khó khăn không chỉ nằm ở khối lượng công việc xây lắp mà còn ở sự phụ thuộc giữa các hạng mục và tiến độ xử lý của những đơn vị quản lý công trình kỹ thuật. Khi các tuyến điện, cáp viễn thông, đường ống cấp nước và những công trình liên quan chưa được di chuyển đồng bộ, nhà thầu khó có thể chủ động tổ chức thi công liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả triển khai dự án.