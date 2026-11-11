Dự án đường Tam Trinh tăng vốn 314 tỷ đồng, lùi tiến độ đến năm 2027

Theo quyết định điều chỉnh của UBND TP Hà Nội, tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh tăng từ 4.312,8 tỷ đồng lên 4.627,1 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 314 tỷ đồng.

Phần kinh phí điều chỉnh chủ yếu tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cụ thể, khoản chi này tăng từ 3.883,9 tỷ đồng lên 4.169,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí dự phòng cũng được điều chỉnh tăng, trong khi kinh phí xây lắp, quản lý dự án và tư vấn đầu tư giữ nguyên. Toàn bộ nguồn vốn thực hiện được bố trí từ ngân sách thành phố.

Khó khăn trong giải phóng mặt bằng khiến dự án mở rộng đường Tam Trinh phải nâng tổng vốn lên hơn 4.600 tỷ đồng, thời hạn hoàn thành được điều chỉnh tới quý II/2027.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh có chiều dài hơn 3,5 km, mặt cắt ngang rộng 40 m, đi qua địa bàn các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy. Công trình được Hà Nội phê duyệt chủ trương từ năm 2012 nhưng trải qua nhiều lần điều chỉnh và đến năm 2024 mới chính thức khởi công.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, việc triển khai kéo dài nhiều năm khiến hiệu quả đầu tư bị ảnh hưởng. Nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ là những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án gần 61.000 m², liên quan đến 1.604 hộ dân và 18 tổ chức. Đến giữa năm 2026, phần lớn mặt bằng đã được bàn giao, tuy nhiên một số vướng mắc về nguồn gốc đất và chính sách bồi thường vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đáng chú ý, tại phường Tương Mai còn 55 hộ gia đình, cá nhân có đất do Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Mai giao chưa thống nhất được phương án xử lý về nguồn gốc đất và bồi thường. Một số trường hợp có hồ sơ đất đai chưa rõ ràng tại phường Vĩnh Tuy cũng cần tiếp tục rà soát.

Những vướng mắc này khiến chi phí bồi thường về đất, tài sản và cây cối phát sinh thêm hơn 280 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư và lùi thời hạn hoàn thành từ năm 2026 sang hết quý II/2027.

Trên công trường, tiến độ vẫn chưa đạt kỳ vọng. Dù phần lớn mặt bằng được bàn giao từ tháng 6/2026, khối lượng thi công mới đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang triển khai thi công cuốn chiếu tại 6 đoạn tuyến, với tổng chiều dài khoảng 875 m ở phía trái tuyến.

Một số hạng mục đang được thực hiện gồm hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, lát vỉa hè và đúc tường chắn bê tông dọc bờ sông Kim Ngưu.

Trước tình trạng dự án kéo dài, cơ quan quản lý yêu cầu chủ đầu tư rà soát trách nhiệm của các đơn vị liên quan, xây dựng tiến độ thi công chi tiết và tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh các hạng mục còn lại. Đồng thời, chủ đầu tư cần phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ những tồn tại trong giải phóng mặt bằng, hạn chế phát sinh khiếu kiện.

Do Tam Trinh là trục giao thông quan trọng, có mật độ phương tiện lớn, quá trình thi công cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông để tổ chức phân luồng phù hợp, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.