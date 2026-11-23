Việc hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn là cơ sở để triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, từng bước xác định phương án đầu tư và các hạng mục của dự án. (Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long ngày 22/11, đơn vị vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-02 về tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và lập hồ sơ mời thầu, thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Liên danh Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc trúng gói thầu hơn 10.200 tỷ đồng

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, liên danh 8 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Pháp và Hàn Quốc trúng gói thầu TV-02 với giá hơn 10.200 tỷ đồng.

Trong đó, SYSTRA (Pháp) là đơn vị đứng đầu liên danh. Ba nhà thầu Hàn Quốc gồm Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin) và Korea National Railway (KNR).

Bốn thành viên Việt Nam gồm Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI), CTCP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và CTCP Tư vấn xây dựng Hoàng Long (HOANG LONG).

Gói thầu TV-02 có nhiệm vụ thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu và đề xuất các phương án làm cơ sở xác định quy mô, hướng tuyến, công nghệ và phương án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long cho biết, đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu ký hợp đồng với liên danh nhà thầu ngay trong tháng 11/2026 để triển khai các công việc tiếp theo.

Việc hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn là cơ sở để triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, từng bước xác định phương án đầu tư và các hạng mục của dự án.

Dự kiến triển khai trước một số hạng mục từ cuối năm 2027

Theo ông Nguyễn Trung Sơn, Phó Giám đốc Ban QLDA Thăng Long, sau khi lựa chọn được đơn vị thực hiện gói thầu TV-02, nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi giữa kỳ.

Mục tiêu đặt ra là trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng tư vấn có hiệu lực, liên danh phải hoàn thành báo cáo giữa kỳ, xác định rõ hướng tuyến ổn định và các điểm khống chế quan trọng như vị trí nhà ga, cầu, hầm.

Quá trình nghiên cứu phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các bên, hạn chế ảnh hưởng đến quy hoạch địa phương cũng như đời sống, sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh việc xác định hướng tuyến, báo cáo giữa kỳ phải đề xuất các phương án công nghệ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và quyết định, làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.

Ngay sau khi hoàn thành báo cáo giữa kỳ, Ban QLDA Thăng Long và đơn vị tư vấn sẽ nghiên cứu, đề xuất một số dự án thành phần đủ điều kiện để thực hiện trước theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, mục tiêu đặt ra là phấn đấu khởi công các dự án thành phần đủ điều kiện sau khoảng 15 - 18 tháng kể từ khi hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi có hiệu lực.

Trong đó, một số công trình nhà ga tại các thành phố lớn như ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và ga Thủ Thiêm (TP HCM) có thể được ưu tiên triển khai sớm, dự kiến vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Việc ưu tiên các nhà ga này nhằm bảo đảm tiến độ đồng bộ với những dự án đường sắt đô thị, đồng thời tạo điều kiện để Hà Nội và TP HCM nghiên cứu phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Song song với công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Ban QLDA Thăng Long sẽ triển khai các bước chuẩn bị giải phóng mặt bằng.

Đối với những đoạn tuyến đã xác định rõ hướng tuyến, Ban QLDA Thăng Long và đơn vị tư vấn sẽ báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, cho phép triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng, sau đó bàn giao cho các địa phương tổ chức thực hiện.

Theo ông Nguyễn Trung Sơn, mục tiêu là hoàn thành bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương trong vòng 3 tháng kể từ khi báo cáo nghiên cứu khả thi giữa kỳ được chấp thuận, dự kiến vào quý IV/2027.

Theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính hiện nay. Dự án được đầu tư mới tuyến đường đôi, khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h và tải trọng 22,5 tấn/trục. Toàn tuyến dự kiến bố trí 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa cùng hệ thống phương tiện, thiết bị đồng bộ. Tuyến đường chủ yếu phục vụ vận tải hành khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng, phục vụ quốc phòng, an ninh và có khả năng vận chuyển hàng hóa khi cần thiết. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 67 tỷ USD.

Trần Trọng