Dự án đường sắt được áp dụng thêm nhiều cơ chế đặc thù

Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 bổ sung nhiều quy định về thực hiện dự án đường sắt, trong đó cho phép triển khai song song một số công việc để đẩy nhanh tiến độ, áp dụng các công nghệ số và thuê tư vấn nước ngoài trong nhiều khâu của dự án.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Nghị định do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 và Nghị định số 67/2026/NĐ-CP ngày 04/3/2026.

Theo quy định mới, việc khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng; quản lý năng lực, chi phí đầu tư xây dựng; lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng xây dựng và kiện toàn Ban quản lý dự án chuyên ngành được thực hiện theo các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt quy định tại Nghị định. Những nội dung không được quy định thực hiện theo quy định của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Trong quá trình triển khai các dự án thuộc Chương II, Chương III của Nghị định, trường hợp cần thiết, Bộ Xây dựng được quy định, hướng dẫn riêng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng theo đặc thù của dự án.

Một điểm đáng chú ý là dự án được thực hiện song song, đồng thời, kết hợp các nội dung công việc để đẩy nhanh quá trình triển khai nhưng phải bảo đảm thứ tự hoàn thành và tính thống nhất của toàn dự án. Các chi phí cần thiết phát sinh do điều chỉnh khi triển khai song song, đồng thời có thể được bổ sung. Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của cơ quan chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư.

Nghị định cũng quy định việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) do người quyết định đầu tư quyết định phù hợp với đặc thù dự án; đồng thời khuyến khích tích hợp dữ liệu từ hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống quản lý tài sản (AIM), bản sao kỹ thuật số song sinh (Digital Twin) cùng các công nghệ hiện đại, công nghệ số trong khảo sát, thiết kế, xây dựng.

Dự án được thuê tư vấn nước ngoài để hỗ trợ chuẩn bị, quản lý dự án, lập và thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, giám sát thi công, đánh giá an toàn hệ thống, tư vấn pháp lý và một số công việc khác theo quyết định của người có thẩm quyền.

Đối với hồ sơ, trình tự thẩm định và quyết định đầu tư, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định bằng hình thức trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản của Bộ Xây dựng, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Hội đồng thẩm định ban hành Thông báo kết quả thẩm định trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Sau đó, tổng mức đầu tư xây dựng đã hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định được gửi đến Kiểm toán nhà nước để kiểm toán làm cơ sở phê duyệt dự án. Kiểm toán nhà nước có kết quả kiểm toán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị kiểm toán.

Nghị định số 352/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/9/2026. Dự án đường sắt đã được phê duyệt trước ngày Nghị định có hiệu lực không phải phê duyệt lại; các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định này.