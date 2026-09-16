Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam được bổ sung cơ chế sử dụng vốn đối ứng, ODA, vay ưu đãi

Tại Nghị định 352 vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành, các dự án đường sắt đặc thù được bổ sung cơ chế sử dụng vốn đối ứng, vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Cụ thể, dự án đang triển khai thực hiện thuộc danh mục được áp dụng các cơ chế đặc thù, đặc biệt tại Nghị quyết số 188 của Quốc hội được sử dụng vốn đối ứng để tiếp tục triển khai các công việc của dự án trong trường hợp có yêu cầu thay đổi, dùng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài để đáp ứng yêu cầu về tiến độ của dự án.

Việc triển khai các thủ tục về nguồn vốn của dự án, điều chỉnh dự án phải thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, các quy định về lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, phê duyệt dự án áp dụng đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thực hiện theo hình thức đầu tư công được xác định tại Nghị quyết số 172 của Quốc hội

Trường hợp các dự án thành phần được cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư hoặc theo hình thức đầu tư kinh doanh, việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án thành phần và triển khai các bước tiếp theo thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng xây dựng và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng; lựa chọn nhà thầu; quản lý hợp đồng phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Dự án được thực hiện song song, đồng thời, kết hợp các nội dung công việc theo quy định tại Nghị định này để đẩy nhanh quá trình thực hiện dự án, song cần đảm bảo thứ tự hoàn thành và đảm bảo tính thống nhất của toàn dự án.

Đồng thời, dự án được bổ sung các chi phí cần thiết do điều chỉnh khi triển khai song song, đồng thời. Cơ quan chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư quyết định việc bổ sung các chi phí này. Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư.

Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án đường sắt và lập quy hoạch vùng phụ cận nhà ga đường sắt, quy hoạch khu vực TOD đối với tuyến đường sắt đô thị phải có sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo kết nối không gian và giao thông hợp lý.

Trường hợp triển khai thiết kế FEED của dự án có dẫn đến việc điều chỉnh ranh giới nhà ga đường sắt, chủ đầu tư cần thông báo kịp thời đến cơ quan, tổ chức lập quy hoạch vùng phụ cận ga đường sắt, quy hoạch khu vực TOD để cập nhật, điều chỉnh tương ứng, Nghị quyết 352 nêu rõ.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam có quy mô vốn hơn 67 tỷ USDthuộc danh mục được áp dụng cơ chế đặc thù.

Hiện tại, Ban Quản lý dự án Thăng Long - Chủ đầu tư đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, đảm bảo hoàn thành trong Quý III/2026.

Tại cuộc họp đầu tháng 9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch chi tiết triển khai các dự án đường sắt quan trọng quốc gia, phấn đấu khởi công dự án vào tháng 12/2027.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được thông qua chủ trương đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67,34 tỷ USD.ó điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố,gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa.