Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dự kiến đồng loạt thi công từ ngày 30/10

Các hạng mục trọng điểm đường sắt Bến Thành - Cần Giờ thi công từ ngày 30/10. (Ảnh minh họa)

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed, chủ đầu tư dự án, vừa thông báo tới UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan về kế hoạch triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm. Dự án đã được động thổ ngày 19/12/2025.

Theo VinSpeed, từ ngày 30/10/2026, các hạng mục dự kiến được triển khai gồm hầm, cầu cạn, ga Bến Thành, ga Cần Giờ, depot, trung tâm điều hành vận tải và hệ thống cấp điện, thông tin, tín hiệu, thu soát vé.

Trước đó, báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định ngày 2/10 và phê duyệt ngày 12/10/2026. Theo kế hoạch, tuyến đường sắt dự kiến khai trương, vận hành thương mại vào tháng 12/2029.

Dự án có tổng chiều dài 54 km, trong đó đoạn đi ngầm dài 3,3 km, bắt đầu từ ga Bến Thành tại km0+000 đến km3+173. Phần còn lại từ km3+173 đến cuối tuyến được thiết kế là cầu cạn đi trên cao.

Điểm đầu tuyến đặt tại Công viên 23 tháng 9, phường Bến Thành; điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, xã Cần Giờ. Tuyến đi qua các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ. Ga Cần Giờ, depot và trung tâm điều hành vận tải được bố trí tại xã Cần Giờ.

Theo phương án khai thác, tuyến sẽ bố trí 6 đoàn tàu, hoạt động từ 6h đến 23h tất cả các ngày trong tuần, tương ứng 17 giờ mỗi ngày. Thời gian di chuyển từ Bến Thành đến Cần Giờ dự kiến là 20,3 phút, với tần suất 20 phút/chuyến.