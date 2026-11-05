Dự án đường nối Tố Hữu với sân bay Phú Bài chậm tiến độ 7 tháng

Sáng 5-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực địa một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, gồm đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, cầu qua phá Tam Giang, đường phía Tây phá Tam Giang – Cầu Hai nối dài (đoạn Phú Đa – Phú Gia) và đường Vành đai 3.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Tại dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Chủ tịch UBND TP Huế trực tiếp kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thi công và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng, chiều dài tuyến khoảng 9,59km, được xác định là công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối khu vực đô thị với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 98,52% diện tích cần thu hồi. Tuy nhiên, tiến độ thi công vẫn chậm so với yêu cầu, đến nay đã chậm khoảng 7 tháng. Một số đoạn tuyến đi qua khu vực thấp trũng, bị ngập nước nên chưa thể triển khai bóc lớp đất phong hóa, đắp nền đường. Bên cạnh đó, khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP Huế nhận thấy việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tại công trường còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức thi công và khối lượng công việc cần triển khai.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu nghiêm túc rà soát, đánh giá lại phương án tổ chức thi công, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế. Ông nhấn mạnh, thành phố hiện đã có các nguồn vật liệu phục vụ những dự án trọng điểm; dù đang trong mùa mưa nhưng thời tiết thực tế vẫn có những thời điểm thuận lợi để tổ chức thi công. Vì vậy, các đơn vị không thể lấy lý do thời tiết để lý giải việc chậm tiến độ mà phải chủ động xây dựng phương án thi công phù hợp.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Đặc biệt, các đơn vị cần áp dụng những giải pháp kỹ thuật đã có, chủ động tổ chức thi công trong điều kiện mùa mưa, không để xảy ra tình trạng mưa là đồng loạt dừng thi công trên toàn tuyến. Đối với những vị trí bị ngập nước, cần nghiên cứu phương án bơm hút nước, xử lý mặt bằng, bóc lớp đất phong hóa để triển khai thi công nền đường khi bảo đảm điều kiện kỹ thuật.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm nguồn cung vật liệu đất, đá phục vụ thi công; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng cường các mũi thi công tại những vị trí đủ điều kiện. Các đơn vị phải thường xuyên bám sát hiện trường, chủ động phối hợp và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Kiểm tra dự án cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh, Chủ tịch UBND TP Huế nghe đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo về công tác chuẩn bị mặt bằng, phương án tổ chức thi công, việc bố trí đường công vụ, bãi đúc dầm và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường kết nối các khu vực ven phá Tam Giang, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực đầm phá.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương nghiên cứu phương án tổ chức thi công phù hợp, sớm triển khai đường công vụ để tiếp cận các vị trí xây dựng cầu, phục vụ vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị. Các hạng mục cầu cần được chủ động triển khai, không nhất thiết phải chờ hoàn thành toàn bộ nền đường chính mới tổ chức thi công.

Đối với việc chuẩn bị bãi đúc dầm, đơn vị thi công cần khẩn trương làm việc với các hộ dân có đất trong khu vực dự kiến bố trí bãi đúc, thống nhất phương án thuê đất, chi trả kinh phí và sớm triển khai thực hiện. Chính quyền địa phương phối hợp, tạo điều kiện giải quyết các nội dung liên quan, không để những công việc có thể xử lý ngay ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, những công việc có thể triển khai song song thì chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan phải chủ động phối hợp thực hiện đồng thời. Việc chuẩn bị đường công vụ, bãi đúc dầm và các điều kiện thi công cần được đẩy nhanh, tránh tình trạng chờ đợi giữa các hạng mục. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị lập tiến độ thi công chi tiết, xác định rõ khối lượng công việc, số lượng công nhân, máy móc, phương tiện và thời gian thực hiện từng hạng mục để tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra dự án đường phía Tây phá Tam Giang – Cầu Hai nối dài (đoạn Phú Đa – Phú Gia). Qua thực địa, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá tiến độ triển khai dự án còn chậm, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện công trình để phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Đặc biệt, cần chú trọng bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công. Đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ biển báo, hệ thống cảnh báo tại những vị trí đang xây dựng, các đoạn đường chưa hoàn thiện và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; đồng thời có phương án tổ chức giao thông phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Tại dự án đường Vành đai 3, Chủ tịch UBND TP Huế kiểm tra tình hình triển khai các đoạn tuyến, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công. Theo báo cáo, dự án đang triển khai thi công đoạn tuyến phía Nam từ nút giao đường Bùi Thị Xuân đến đường Minh Mạng; đoạn tuyến phía Bắc đang chuẩn bị triển khai xây lắp. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương bàn giao những vị trí đủ điều kiện để tổ chức thi công. Đồng thời, chủ động rà soát, điều chỉnh phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung thi công các đoạn tuyến đã có mặt bằng, tránh để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung.