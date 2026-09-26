Dự án Đường liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh: Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ

Sáng 25-9, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH-CN-MT) của Quốc hội do đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT làm Trưởng đoàn có buổi khảo sát thực tế và làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh. Cùng tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thi công trên địa hình phức tạp

Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh có tổng chiều dài khoảng 56,7km đi qua địa bàn 3 xã Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Tây Khánh Sơn; thời gian thực hiện từ năm 2023 đến hết năm 2027. Dự án có tổng mức đầu tư 1.930 tỷ đồng, gồm 1.000 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 930 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ của dự án khoảng 128,96ha, trong đó diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khoảng 75,58ha.

Chủ đầu tư báo cáo với đoàn giám sát về tiến độ của dự án.

Dự án được phân chia thành 3 đoạn tuyến: Đoạn 1 dài khoảng 12km; đoạn 2 dài khoảng 30km, đi qua khu vực rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, địa hình đồi núi cao, hiểm trở; đoạn 3 dài khoảng 14,7km. Đến nay, công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn 1 và đoạn 3 đã hoàn thành; đã chi trả tiền bồi thường cho 1.043/1.061 trường hợp, đạt 98,3%, còn 18 trường hợp chưa nhận tiền do ở xa. Đối với đoạn 2 qua khu vực rừng tự nhiên, UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Các phương án xử lý tài sản từ khai thác lâm sản của các chủ rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt với hình thức bán đấu giá lâm sản sau khai thác. Việc di dời công trình điện trung hạ áp đạt 99%; di dời điện chiếu sáng đạt 90%; di dời hệ thống tuyến đường ống nước đạt khoảng 45%.

Đối với dự án thành phần xây lắp, tại đoạn 1 và đoạn 3, việc dọn quang mặt bằng đạt 20,5/26,7km; đắp đất lu lèn K95 nền đường đạt 8,5/26,7km; thi công 32/80 cống. Cầu Suối Lau và cầu Ko Róa đã hoàn thành các hạng mục chính; cầu số 1 đã gác dầm; cầu số 1B đã hoàn thành đúc dầm và triển khai thi công từ ngày 22-9; cầu số 2 đã hoàn thành đúc dầm; cầu số 13 đã thi công 12/19 cọc khoan nhồi và 2/12 dầm. Tại đoạn 2, đơn vị thi công đang triển khai đào, đắp nền đường tạo khuôn đường và thi công 3/4 cống, triển khai đào hạ nền.

Ông Phạm Văn Hòa - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án) cho biết, đoạn 2 của dự án chủ yếu địa hình đồi núi cao, hiểm trở, gấp khúc, nhiều vực sâu chia cắt, hoàn toàn không có đường nhánh hoặc đường hiện hữu để tiếp cận khu vực rừng. Toàn bộ việc khai thác và vận chuyển lâm sản chỉ có thể thực hiện theo trục đường độc đạo là từ hai đầu tuyến tại xã Khánh Vĩnh và xã Khánh Sơn nên việc triển khai rất khó khăn, kéo dài, khiến việc bàn giao mặt bằng chưa hoàn thành. Đây là nguyên nhân dẫn đến chưa có nguồn vật liệu đá tận dụng phục vụ thi công dự án. Ngoài ra, ngay cả khi có mặt bằng, quá trình khai thác nguồn vật liệu đá để tận dụng cũng phải qua nhiều công đoạn, mất nhiều thời gian để xay nghiền và tích lũy đủ khối lượng mới có thể cung cấp liên tục, không làm gián đoạn việc thi công.

Tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc

Đồng chí Lê Huyền cho biết, Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mặt bằng và ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ cuối năm 2025. Hiện nay, đơn vị nhà thầu tập trung khắc phục tình trạng chậm tiến độ và đẩy nhanh các phần việc còn lại. Tỉnh sẽ xây dựng sơ đồ tiến độ chi tiết, xác định cụ thể từng công việc theo tuần, theo tháng, từng mũi thi công và khối lượng phải hoàn thành. Trước mắt, tỉnh xác định rõ các phần việc phải hoàn thành trong những tháng còn lại của năm 2026 là bàn giao 100% mặt bằng; sau đó đặt mục tiêu cụ thể về khối lượng, tiến độ và các phần việc trong năm 2027.

Công trường thi công đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Hồng Hà biểu dương địa phương đã nỗ lực đạt được những thành quả đáng ghi nhận trong việc triển khai dự án. Tuy nhiên, kết quả chi trả bồi thường không tương đồng với mặt bằng thực tế được bàn giao; mặt bằng đã bàn giao cũng chưa tương đồng với khối lượng xây lắp. Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí đề nghị tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc về mặt bằng và nguồn cung vật liệu tại đoạn 2; thực hiện nguyên tắc khai thác lâm sản đến đâu, bàn giao mặt bằng đến đó. Đối với phần mặt bằng đủ điều kiện, cần lập biên bản xác định rõ phạm vi, thời điểm và trách nhiệm tiếp nhận; không chờ hoàn thành khai thác toàn bộ diện tích mới bàn giao.

Đoàn giám sát cũng đề nghị chủ đầu tư dự án chỉ đạo nhà thầu khẩn trương tiếp cận các vị trí đào nền để tận dụng đá. Việc khai thác, thu hồi, chế biến và sử dụng đá phải đúng hồ sơ, phạm vi được phép. Thời gian thực hiện dự án chỉ còn khoảng 15 tháng nên UBND tỉnh phải chỉ đạo chủ đầu tư vượt khó, sớm đưa dự án về đích để phát huy hiệu quả đầu tư. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, nhất là tại khu vực địa hình đồi dốc, điều kiện thời tiết bất lợi vào những tháng cuối năm.

Năm 2026, UBND tỉnh giao kế hoạch vốn cho Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh gần 42,8 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 22 tỷ đồng; dự án thành phần xây lắp hơn 20,7 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân được gần 35,6. Trong đó, dự án thành phần xây lắp giải ngân đạt 100%; dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư đạt 67,44%. Chủ đầu tư đang tập trung giải ngân nguồn vốn Trung ương được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2025 sang năm 2026 của dự án (khoảng 336 tỷ đồng).