Dự án đường liên khu vực 1: Cần sớm hoàn thành để phát huy hiệu quả đầu tư

Rác thải tập kết tại một đoạn đường đã thi công của Dự án đường liên khu vực 1. Ảnh: Văn Trọng

Dự án đường liên khu vực 1 đoạn từ xã Đức Thượng đến xã Song Phương, huyện Hoài Đức cũ (nay là các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng) được UBND huyện Hoài Đức cũ phê duyệt tại Quyết định số 5352/QĐ-UBND ngày 30-10-2019 với tổng mức đầu tư trên 1.027 tỷ đồng, do UBND huyện Hoài Đức cũ làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức cũ (nay được bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức) làm đại diện. Dự án có chiều dài 6,49km, cơ bản chạy song song với đường Vành đai 4. Khi hoàn thành, tuyến đường không những rút ngắn khoảng cách đi từ khu vực Đức Thượng (xã Hoài Đức) về khu vực Song Phương (xã Sơn Đồng) và ra Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32, mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm cho tuyến tỉnh lộ, đường giao thông khu vực.

Tháng 12-2020, dự án đã được khởi công, thời gian thi công dự kiến là 540 ngày, nhưng chậm tiến độ. Mặc dù thời gian thi công đã được điều chỉnh từ giai đoạn 2019-2021 sang hết quý IV-2025, nhưng đến nay dự án vẫn còn dở dang, mới chỉ đạt khoảng 70% khối lượng. Ghi nhận thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ngày 22-9 cho thấy, nhiều đoạn, tuyến đường của dự án đến nay chưa được triển khai, một số vị trí đã hoàn thành thì rác thải tràn lan trên đường. Không chỉ có rác thải sinh hoạt, nhiều loại chất thải cồng kềnh như: Bàn ghế cũ, nệm, cây khô, bao bì, nhựa phế liệu, vật liệu xây dựng cũng bị vứt bỏ bừa bãi. Người dân tại khu vực này cho biết vào những ngày nắng nóng, mùi hôi từ các bãi rác tự phát bốc lên nồng nặc. Khi trời mưa, nước rỉ rác chảy tràn ra mặt đường và khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

“Tình trạng đổ trộm rác thải diễn ra trong thời gian dài, chính quyền các địa phương mặc dù rất tích cực vào cuộc xử lý nhưng chưa thể xử lý triệt để. Mỗi khi lực lượng chức năng thu dọn, chỉ sau vài ngày, các đống rác mới lại xuất hiện. Có thời điểm, lượng rác nhiều đến mức chiếm một phần lòng đường, làm mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường”, anh N.V.H, người dân xã Dương Hòa chia sẻ.

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, việc chậm hoàn thành toàn tuyến còn làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án, gây lãng phí. Nguyên nhân chính khiến Dự án đường liên khu vực 1 đến nay vẫn chưa hoàn thành thi công toàn tuyến là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã Dương Hòa, Sơn Đồng đã cơ bản hoàn thành, riêng tại xã Hoài Đức còn một số phần chưa hoàn thành.

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức Phan Hồng Quang cho biết, dự án đang phải tạm dừng thi công do còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, trong đó có khu vực đất quốc phòng. Xã Hoài Đức đã kiến nghị thành phố và Bộ Quốc phòng có phương án tháo gỡ để thi công trở lại. Bên cạnh đó, đối với một số thửa đất của các hộ dân khu vực xã Đức Thượng chưa xác định rõ chủ sử dụng, chính quyền xã cũng đang rà soát để tiến hành thu hồi đất.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi dự án liên quan đến địa bàn các xã Hoài Đức, Dương Hòa và Sơn Đồng. Xã Hoài Đức với vai trò chủ đầu tư dự án, đang xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung xử lý trước khi tính đến việc tái khởi công dự án. Cuối tháng 6-2026, UBND xã Hoài Đức đã ban hành kế hoạch về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án và đã cơ bản hoàn thành.

Hy vọng với việc nỗ lực tháo gỡ khó khăn, dự án sẽ sớm được thi công trở lại và đạt tiến độ đề ra để tuyến đường sớm được đưa vào sử dụng, tránh lãng phí nguồn đầu tư công.