Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận chậm kế hoạch

Công trình thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Vĩnh Tuy (An Giang). (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận được Bộ Xây dựng giao cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành để nối thông toàn tuyến đường mang tên Bác vào cuối năm 2026 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, do áp lực lớn về nguồn vật liệu đá xây dựng, cùng những nguyên nhân bất lợi khác nên dự án trước nguy cơ khó về đích đúng kế hoạch, rất cần sự nỗ lực vào cuộc tháo gỡ khó khăn kịp thời từ tỉnh An Giang và các cơ quan chức năng.

Ông Võ Duy Hưng, Giám đốc điều hành dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận cho biết, tính đến nay, sản lượng thi công dự án đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng.

Khó khăn thách thức lớn nhất đối với dự án hiện nay là nguồn vật liệu đá phục vụ thi công cấp phối và láng nhựa.

Vừa qua, tỉnh An Giang đã cấp thêm cho dự án 50.000 m³ đá từ nguồn mỏ đá Antraco để sử dụng thi công cho bê tông xi măng, bê tông nhựa và láng nhựa.

Theo tính toán, để đạt mục tiêu thông tuyến vào cuối năm nay, dự án còn cần khoảng 224.000 m³ đá sử dụng để thi công cho lớp cấp phối đá dăm.

Xử lý nút thắt này, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục hỗ trợ nguồn vật liệu đá phục vụ thi công dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, quá trình triển khai thực hiện dự án, tỉnh An Giang quan tâm, ưu tiên phân bổ cho dự án 250.000 m³ đá các loại từ mỏ đá Antraco. Đến nay, các nhà thầu đã tiếp nhận và tập kết 100% khối lượng này về công trường.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế, nhằm tăng cường tính kết nối giao thông nội vùng, phục vụ tốt hơn đời sống dân sinh và phát triển kinh tế địa phương, Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án đã chấp thuận điều chỉnh, bổ sung nhiều hạng mục.

Cụ thể là mở rộng, nâng cấp các nút giao liên thông kết nối đường Hồ Chí Minh với trung tâm các xã Gò Quao, Vĩnh Tuy, Vĩnh Lộc, Vĩnh Phong và kéo dài thêm 3 km ở đoạn cuối tuyến.

Chính việc mở rộng quy mô này đã làm phát sinh tăng thêm khoảng 102.000m³ đá các loại, nâng tổng nhu cầu đá xây dựng của toàn dự án lên 524.000m³. Sau khi trừ đi 250.000m³ đã nhận, dự án hiện rơi vào tình trạng thiếu hụt tới 274.000m³ đá các loại.

Trước bối cảnh hàng loạt công trình hạ tầng và cao tốc trọng điểm ở khu vực phía Nam đồng loạt bứt tốc gây khan hiếm nguồn đá nghiêm trọng, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kiến nghị tỉnh An Giang xem xét hỗ trợ phân bổ nguồn vật liệu theo kế hoạch đối với 224.000m³ đá cấp phối đá dăm làm móng đường.

Kế hoạch tiếp nhận chia làm 5 đợt từ tháng 10/2026 đến tháng 2/2027, mỗi tháng cấp 50.000m³, riêng tháng 2/2027 cấp 24.000m³ còn lại.

Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ở xã Vĩnh Tuy (An Giang) ảnh hưởng tiến độ thi công dự án đường Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài 51,94 km, đi qua địa bàn An Giang 45,27 km và Cà Mau 6,67 km, với tổng mức đầu tư hơn 4.145 tỷ đồng.

Dự án khởi công tháng 3/2024 và mục tiêu hoàn thành vào tháng 12/2026 để nối thông toàn bộ tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội.

Theo thiết kế, quy mô công trình bao gồm: 25 cầu với tổng chiều dài 3,187 km, 117 cống thoát nước các loại và 9 nút giao liên thông, trực thông kết nối linh hoạt với mạng lưới giao thông khu vực.

Đặc thù thi công của dự án là khối lượng xử lý nền đất yếu vô cùng phức tạp, chiếm hơn 34 km trên tổng số gần 52 km toàn tuyến, với nhu cầu lượng cát đắp nền hơn 2,3 triệu m³ rời.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khi cả hai tỉnh An Giang và Cà Mau bàn giao 100% mặt bằng tuyến chính (51,94 km/51,94 km). Tuy vậy, tuyến đường còn vướng 1 vị trí đường điện 220kV tại xã Vĩnh Tuy chưa di dời.

Ngoài ra, mùa mưa lũ khiến mực nước các sông rạch lên cao, lòng sông hẹp gây trở ngại không nhỏ cho việc di chuyển xà lan chở dầm siêu trường siêu trọng và thiết bị nặng… ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, công trình.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông, mà còn là hành lang động lực mở ra cơ hội bứt phá kinh tế-xã hội cho tỉnh An Giang và Cà Mau, xóa bỏ thế độc đạo, chia cắt bởi sông rạch từ bao đời nay.

Khi quỹ thời gian chỉ còn chưa đầy 3 tháng là đến mốc cuối tiến độ hoàn thành dự án 31/12/2026, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh An Giang tập trung tháo gỡ mọi nút thắt trên công trường, nhất là "điểm nghẽn" nguồn vật liệu đá, tạo đà cho dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận bứt tốc về đích, hoàn thành trọn vẹn dải đường Hồ Chí Minh huyền thoại từ Pác Bó-Cao Bằng đến Đất Mũi-Cà Mau./.