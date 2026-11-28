Khu đất rộng hơn 90 ha gần như bỏ trống, trong khi tiềm năng du lịch và tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác hiệu quả.

Sau hơn 7 năm được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đến nay, khu vực triển khai Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái suối khoáng Chánh Thắng và Nhà máy sản xuất suối khoáng tại thôn Thắng Hùng (xã Cát Tiến) vẫn trong tình trạng hoang vắng.

Ngay đầu đường dẫn vào khu đất dự án, căn nhà bảo vệ đã xuống cấp, cửa đóng kín. Bờ tường và hàng rào lưới thép bao quanh khu vực cũng cũ kỹ, nhiều vị trí hư hỏng. Đi sâu vào bên trong, phần lớn diện tích vẫn là những khoảng đất trống, cỏ dại mọc um tùm.

Tại khu vực có nguồn nước khoáng nóng, một số người dân địa phương tự xây dựng bể chứa, bể tắm để phục vụ nhu cầu ngâm mình, thư giãn. Ông Nguyễn Văn Khoa (thôn Thắng Hùng) cho biết: “Nguồn nước khoáng nóng tại khu vực suối Chánh Thắng rất tốt cho sức khỏe nên một số người dân địa phương tự làm bể chứa để tắm, ngâm nước ấm mỗi ngày.

Còn dự án du lịch nghỉ dưỡng chúng tôi nghe nói đã từ rất lâu nhưng đến nay chưa thấy động tĩnh gì. Đây là một sự lãng phí rất lớn về tiềm năng du lịch và tài nguyên đất đai”.

Căn nhà bảo vệ đóng kín cửa và tường rào cũ kỹ, hư hỏng nằm bên ngoài khu đất Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái suối khoáng Chánh Thắng. Ảnh: V.L

Theo ông Lê Văn Diêu - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiến, khu vực suối Chánh Thắng có lợi thế về cảnh quan tự nhiên và nguồn nước khoáng nóng. Nếu được đầu tư đồng bộ, nơi đây có thể trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương. Vì vậy, địa phương mong các sở, ngành liên quan của tỉnh sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án được triển khai.

Qua tìm hiểu, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái suối khoáng Chánh Thắng và Nhà máy sản xuất suối khoáng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Minh Phước (phường Quy Nhơn Tây) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 22-7-2019. Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng 90,8 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 65 tỷ đồng.

Theo tiến độ đăng ký, dự án được thực hiện từ quý III/2019 đến quý IV/2022, trong đó thời gian yêu cầu khởi công xây dựng từ quý I/2020. Như vậy, theo kế hoạch ban đầu, đến cuối năm 2022, dự án phải hoàn thành.

Tuy nhiên, sau nhiều năm so với mốc tiến độ đăng ký, các hạng mục chính vẫn chưa được xây dựng, khu đất quy hoạch dự án gần như không có thay đổi đáng kể.

Theo Sở Tài chính, nguyên nhân dự án chậm tiến độ là do thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư kéo dài, gặp nhiều vướng mắc, nhất là liên quan đến diện tích rừng phòng hộ nằm trong phạm vi dự án. UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đã nhiều lần làm việc với nhà đầu tư để xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Dù vậy, đến nay, dự án vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt, các hạng mục chính theo mục tiêu đầu tư chưa được xây dựng. Sở Tài chính đang phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà đầu tư rà soát toàn bộ khu vực triển khai dự án, đồng thời đánh giá tính khả thi để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.