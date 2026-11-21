Trước khi biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho du lịch, dự thảo Nghị quyết xác định địa bàn ưu tiên gồm 03 cực tăng trưởng du lịch gồm trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo quy hoạch hệ thống du lịch, địa điểm du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới, nông thôn và địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Phân loại dự án theo điều kiện tăng dần để áp dụng các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đối với từng loại là dự án chất lượng cao chỉ được hỗ trợ, dự án động lực được ưu đãi thuế, tiền thuê đất, dự án động lực mang tính chiến lược thì được ưu đãi cao nhất. Thu hồi dự án, thu hồi ưu đãi khi nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết.

(Ảnh minh họa)

Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch, quy định việc mở đường bay mới phục vụ du lịch và tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP.

Về hỗ trợ, ưu đãi đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới, dự thảo quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với mô hình cung ứng dịch vụ du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển; các sản phẩm du lịch kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh.

Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghiệp mới; quyền sở hữu trí tuệ phát sinh được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Về thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình hoạt động kinh doanh du lịch, dự thảo quy định các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn được hoạt động 24/7.

Về hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề, quản trị du lịch và nhân lực tại chỗ ở địa bàn du lịch cộng đồng. Trong đó, ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Về thị thực tạo thuận lợi, dự thảo quy định các chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế, ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách du lịch hội nghị, sự kiện và người làm việc từ xa.

Về hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch, ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu và hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia. Ngân sách trung ương ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho các địa phương phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nêu rõ, Nghị quyết áp dụng từ 01/01/2027 đến hết 31/12/2036. Các chính sách thí điểm có thời hạn trong 5 năm, thử nghiệm tối đa 3 năm.