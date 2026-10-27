Dự án điện Việt Nam - Malaysia - Singapore được chấp thuận có điều kiện

Ngày 26/10/2026, Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) công bố cấp chấp thuận có điều kiện (Conditional Approval) cho Sembcorp Utilities Pte Ltd, đơn vị phụ trách nhập khẩu điện thuộc dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo Việt Nam – Malaysia – Singapore (VMS).

Theo thông cáo của EMA, quy mô nhập khẩu điện dự kiến đạt 1,3 GW, với nguồn cung kết hợp từ điện gió ngoài khơi Việt Nam và điện mặt trời Malaysia. Đây là bước tiến trong quá trình phát triển dự án năng lượng xuyên biên giới, đồng thời tạo cơ sở để các doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện những thủ tục cần thiết trước khi triển khai.

Theo Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), dự án VMS được xây dựng theo mô hình kết hợp nhiều nguồn năng lượng tái tạo. Trong đó, điện gió ngoài khơi tại Việt Nam đóng vai trò nguồn cung quan trọng, kết hợp với điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) tại Malaysia.

Theo phương án đề xuất, điện năng sản xuất tại Việt Nam sẽ được truyền tải qua Malaysia để cung cấp cho cả thị trường Malaysia và Singapore. Malaysia vừa tiếp nhận, sử dụng một phần điện năng, vừa đóng vai trò trung chuyển điện xuyên biên giới.

Đại diện các doanh nghiệp và cơ quan quản lý tại lễ trao Chấp thuận có điều kiện cho dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo Việt Nam – Malaysia – Singapore ngày 26/10/2026. Ảnh: PTSC.

Mô hình này hướng tới hình thành hành lang truyền tải điện kết nối ba quốc gia Đông Nam Á, tận dụng nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam cùng hạ tầng và nguồn điện bổ sung tại Malaysia.

Dự án có sự tham gia của PTSC, Sembcorp Utilities và liên danh MY Energy Consortium (MYEC), gồm Tập đoàn Điện lực Quốc gia Malaysia (TNB) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS).

Các bên đã ký Thỏa thuận Phát triển chung vào tháng 5/2025, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 tại Kuala Lumpur. Sau thỏa thuận, các doanh nghiệp triển khai nghiên cứu kỹ thuật, thương mại và phối hợp với cơ quan quản lý tại ba quốc gia.

Ngày 26/10, văn bản chấp thuận có điều kiện được trao tại lễ khai mạc Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore 2026, với sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp và cơ quan quản lý năng lượng liên quan.

Tuy nhiên, EMA nhấn mạnh việc cấp chấp thuận có điều kiện chưa đồng nghĩa dự án đã hoàn tất toàn bộ thủ tục đầu tư hoặc được phép triển khai thương mại. Trong những năm tới, liên danh phải tiếp tục xin các phê duyệt cần thiết tại những quốc gia liên quan, ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng và thu xếp đủ nguồn tài chính.

Theo kế hoạch hiện tại, Sembcorp Utilities hướng tới bắt đầu nhập khẩu điện từ dự án vào năm 2035. Đây vẫn là mốc mục tiêu, phụ thuộc tiến độ hoàn thiện pháp lý, thương mại và các hạng mục phát triển dự án.

Đáng chú ý, quy mô 1,3 GW được EMA chấp thuận có điều kiện là công suất nhập khẩu điện dự kiến vào Singapore, không phải công suất điện gió ngoài khơi đã xây dựng hoặc đưa vào vận hành tại Việt Nam.

Việc phát triển dự án VMS được kỳ vọng góp phần thúc đẩy kết nối năng lượng khu vực, phù hợp định hướng xây dựng Lưới điện ASEAN. Với Việt Nam, dự án mở ra triển vọng khai thác điện gió ngoài khơi phục vụ xuất khẩu, song khả năng hiện thực hóa vẫn phụ thuộc các quyết định đầu tư, phương án truyền tải và thỏa thuận thương mại trong giai đoạn tiếp theo.