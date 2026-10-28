Dự án điện khí hơn 2 tỷ USD ở Quảng Ninh 'nằm chờ' khởi công

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh nằm tại phường Cửa Ông, TP. Quảng Ninh, từng được đặt mục tiêu khởi công vào ngày 19/12/2025. Tuy nhiên, gần một năm trôi qua, khu đất triển khai dự án vẫn chưa hình thành công trường xây dựng nhà máy.

Hiện khu vực dự án được quây hàng rào tôn, bên trong chưa có hoạt động thi công các hạng mục chính. Công tác giải phóng mặt bằng, vốn được xem là một trong những khâu khó khăn nhất của các dự án quy mô lớn, đã hoàn thành từ nhiều tháng trước.

Khu vực triển khai dự án điện khí LNG hơn 2 tỷ USD ở Quảng Ninh.

Theo UBND phường Cửa Ông, đến ngày 11/4/2026, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 41,12ha. Chủ đầu tư sau đó hoàn thành nghĩa vụ ký quỹ và nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án. Tuy nhiên, dự án vẫn phải hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hoạt động lấn biển và phương án cung ứng vật liệu san lấp.

Theo quy hoạch, dự án sử dụng khoảng 109,82ha đất và mặt nước, trong đó có khoảng 20,4ha lấn biển. Cơ quan chuyên môn đã yêu cầu chủ đầu tư cập nhật giá vật liệu san lấp theo thị trường, đồng thời hoàn thiện phương án sử dụng đất đá thải mỏ phục vụ thi công.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có công suất 1.500MW, gồm hai tổ máy sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp, cùng hệ thống kho chứa và cảng nhập LNG. Khi vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được kỳ vọng bổ sung nguồn điện quan trọng cho miền Bắc, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu năng lượng tại địa phương.

Tại cuộc họp mới đây, lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ninh xác định ba vướng mắc chính đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Thứ nhất, chủ đầu tư và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa thống nhất được hợp đồng mua bán điện. Đây là cơ sở quan trọng để xác định phương án tài chính, huy động vốn và hiệu quả đầu tư.

Thứ hai, việc bảo đảm nguồn cung LNG nhập khẩu dài hạn còn nhiều khó khăn do phụ thuộc vào thị trường năng lượng quốc tế. Giá khí và các điều kiện cung ứng tác động trực tiếp đến chi phí phát điện.

Thứ ba, việc đặt mua hai tua-bin khí gặp trở ngại do nguồn cung thiết bị trên thị trường quốc tế hạn chế. Nếu không sớm chốt được hợp đồng, tiến độ lắp đặt, chạy thử và phát điện thương mại có nguy cơ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Theo lộ trình mới, chủ đầu tư dự kiến triển khai san lấp từ tháng 1/2027, hoàn tất đàm phán mua bán khí và thu xếp vốn vào tháng 6/2027, đồng thời ký hợp đồng tổng thầu EPC trong cùng thời điểm.

Đáng chú ý, thời gian phát điện thương mại của tổ máy số 1 được lùi đến tháng 9/2030, tổ máy số 2 vào tháng 12/2030, thay vì mục tiêu vận hành trong giai đoạn 2028-2029 như kế hoạch trước đó.

Để tháo gỡ khó khăn, Quảng Ninh đã đề nghị Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan hỗ trợ giải quyết những vướng mắc về cơ chế mua bán điện, đồng thời thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục đầu tư và điều kiện triển khai dự án.

Với tổng vốn hơn 2 tỷ USD, Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được kỳ vọng bổ sung nguồn điện quan trọng cho miền Bắc, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu năng lượng tại địa phương.