Dự án điện gió Chơ Long chính thức phát điện thương mại công suất 105,5 MW

Thông tin này được đại diện lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cung cấp sáng 24-9.

Theo đó, Công ty Mua bán điện (EVNEPTC, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã thống nhất thời điểm vận hành thương mại (COD) đối với 24/35 tuabin còn lại của Nhà máy điện gió Chơ Long, gồm các tuabin WT1-WT4, WT9, WT10 và WT18-WT35, với tổng công suất 105,5 MW. Thời điểm COD được xác định từ 7 giờ 30 phút ngày 14-9-2026.

Trước đó, 11 tuabin của Nhà máy với tổng công suất 49,5 MW được đưa vào vận hành thương mại. Như vậy, đến nay toàn bộ 35 tuabin, tổng công suất 155 MW của Nhà máy điện gió Chơ Long được công nhận vận hành thương mại.

Việc thống nhất COD được thực hiện trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Công ty Cổ phần Phong điện Chơ Long và các tài liệu chứng minh phần Nhà máy đã đáp ứng yêu cầu về pháp lý, kỹ thuật theo hợp đồng mua bán điện. Chủ đầu tư cũng đã phối hợp chốt chỉ số công tơ hệ thống đo đếm với EVNEPTC ngày 14-9.

Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long được triển khai xây dựng tại huyện Kông Chro trước đây (nay là xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai) đã chính thức vận hành thương mại toàn bộ 35 tuabin. Nguồn: IPC E&C

Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, trước khi được công nhận COD, Dự án hoàn thành các nội dung thử nghiệm, gồm thử nghiệm khả năng phát và nhận công suất phản kháng, thử nghiệm kết nối AGC, thử nghiệm tin cậy tuabin gió và đo chất lượng điện năng. Về pháp lý, Dự án được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ 5 vào tháng 6-2026; được cấp giấy phép hoạt động điện lực và có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

Nhà máy điện gió Chơ Long do Công ty Cổ phần Phong điện Chơ Long làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 6.246 tỷ đồng, công suất 155 MW, quy mô 67,33 ha. Toàn bộ thiết bị Dự án được mua sắm, lắp đặt từ năm 2022.

Trước đó, Nhà máy điện gió Chơ Long và Nhà máy điện gió Yang Trung phải tiếp tục xử lý các tồn tại theo Kết luận thanh tra số 263/KL-TTCP ngày 19-7-2024 của Thanh tra Chính phủ. Các nội dung khắc phục được Thanh tra Chính phủ xác nhận hoàn thành vào tháng 12-2025.

Tuy nhiên, hai dự án chưa thể vận hành thương mại do kết quả thử nghiệm chất lượng điện năng cho thấy tổng biến dạng sóng hài điện áp vượt giới hạn cho phép theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương. Trong quá trình xử lý, chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đo đạc, thử nghiệm, phân tích để xác định nguyên nhân và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật.

Ngày 5-8-2026, UBND tỉnh Gia Lai đã báo cáo Bộ Công Thương, đề nghị tháo gỡ vướng mắc để hai dự án được ghi nhận COD. Sau đó, ngày 9-9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương xử lý các nội dung còn tồn tại, bảo đảm Nhà máy điện gió Chơ Long phát điện thương mại trong tháng 9 và Nhà máy điện gió Yang Trung phát điện trước ngày 15-10-2026.

Nhà máy điện gió Yang Trung tiếp tục thử nghiệm Đối với Nhà máy điện gió Yang Trung, công suất 145 MW, tổng mức đầu tư 6.593 tỷ đồng, chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị vận hành hệ thống điện và truyền tải điện tiếp tục đo đạc, thử nghiệm, phân tích theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BCT. Mục tiêu là xác định nguyên nhân, xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến kết quả thử nghiệm chất lượng điện năng, bảo đảm Nhà máy đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vận hành an toàn, ổn định. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tiếp tục theo dõi, đôn đốc để Dự án đủ điều kiện vận hành thương mại trước ngày 15-10-2026.