Dự án đầu tư xây dựng Trục không gian Quốc lộ 1A: 31 hộ phường Hoàng Liệt được phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư

Tổng chiều dài tuyến qua địa bàn phường Hoàng Liệt 2.102m, thiết kế mặt cắt ngang rộng 90m, tổng diện tích đất thu hồi 110.2652 m².

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàng Liệt, tổng chiều dài tuyến qua địa bàn 2.102m, thiết kế mặt cắt ngang rộng 90m, tổng diện tích đất thu hồi là 110.2652m², trong đó, đất ở đô thị 11.674m², ảnh hưởng trực tiếp đến 194 hộ gia đình, cá nhân; đất nông nghiệp 1.166m² liên quan đến 4 hộ dân...

Đất "siêu mỏng" dưới 15m² và bài toán tái định cư

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàng Liệt Hoàng Cao Khánh chia sẻ, khó khăn lớn nhất mà địa phương phải triển khai là xử lý các thửa đất "siêu mỏng, siêu méo" có diện tích còn lại dưới 15m². Với 194 hộ dân thuộc diện di dời, nhóm có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm 161 hộ, trong đó có tới 121 hộ có phần diện tích còn lại dưới 15m² (chiếm 75,15% nhóm có sổ). Nhóm không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm 33 hộ, trong đó có 21 hộ diện tích còn lại dưới 15m² (chiếm tỷ lệ 63,63%).

Tính tổng hợp toàn tuyến đi qua địa bàn phường Hoàng Liệt, có tới 142/194 hộ gia đình (chiếm tỷ trọng 73,19%) rơi vào tình trạng diện tích đất còn lại sau khi thu hồi dưới 15m². Đây là những phần đất "siêu nhỏ", không đủ điều kiện xây dựng công trình theo quy chuẩn kiến trúc đô thị.

Theo ông Hoàng Cao Khánh, các quy định hiện hành của UBND thành phố Hà Nội, các thửa đất còn lại dưới 15m² có chiều sâu hoặc chiều rộng mặt tiền không đảm bảo quy chuẩn xây dựng không được phép cấp phép xây dựng công trình mới.

Chính sách của thành phố khuyến khích các hộ gia đình tự nguyện hợp thửa, chuyển nhượng phần diện tích này cho các hộ liền kề có nhu cầu, hoặc Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đồng bộ để sử dụng vào mục đích công cộng (trồng cây xanh, làm không gian công cộng, hạ tầng kỹ thuật) nếu các hộ dân không thể tự thỏa thuận hợp thửa.

Tuy nhiên, với con số lên tới 142 trường hợp vướng mắc tại phường Hoàng Liệt, việc áp dụng cơ chế tự thỏa thuận hợp thửa gặp nhiều khó khăn do yếu tố kinh tế, sự đồng thuận giữa các hộ liền kề và năng lực tài chính của người dân. Khối lượng công việc phát sinh vì thế tăng rất nhiều, tạo áp lực lớn lên đội ngũ cán bộ chuyên môn của phường.

Bảo đảm tiến độ của dự án

Từ thực tiễn triển khai, chính quyền phường Hoàng Liệt kiến nghị các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội xem xét một số cơ chế đặc thù. Cụ thể, phường đề xuất thành phố có chính sách hỗ trợ chi phí chuyển nhượng, hợp thửa hoặc định mức bồi thường ưu đãi riêng cho các hộ dân có diện tích đất còn lại dưới 15m², giúp các hộ có đủ nguồn lực tài chính để mua nhà tái định cư hoặc ổn định cuộc sống nơi ở mới.

Đồng thời phường kiến nghị thành phố sớm giao đủ quỹ nhà/đất tái định cư (với tổng nhu cầu dự kiến 230 suất) để địa phương chủ động thông báo công khai, tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân trước khi ban hành quyết định thu hồi đất cưỡng chế kỹ thuật. Cùng với đó có hướng dẫn cụ thể về việc quản lý, khai thác quỹ đất nhỏ lẻ dưới 15m² sau thu hồi để tránh tình trạng lấn chiếm hoặc bỏ hoang, làm mất mỹ quan đô thị tuyến Quốc lộ 1A sau khi hoàn thành.

Hiện nay, phường Hoàng Liệt đã hoàn thành 100% công tác đo đạc, kiểm đếm đối với 200 trường hợp (194 hộ dân và 6/7 tổ chức). Trong tổng số 194 trường hợp đã công bố đạt 56 phương án, 31 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chính thức.

Nhận diện rõ những khó khăn trên, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn cho biết, địa phương xác định quyền lợi hợp pháp và đời sống lâu dài của 142 hộ dân có diện tích đất dưới 15m² là thước đo hiệu quả của dự án; không để người dân rơi thiệt thòi, đồng thời phải kiên quyết giữ nghiêm kỷ cương quy hoạch đô thị, tuyệt đối không dung túng cho việc mọc lên các công trình siêu mỏng, siêu méo sau giải tỏa.

Theo Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, ngay trong tuần này, địa phương sẽ tiến hành giao tiền đền bù cho 31 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chính thức. Địa phương đang phải đưa ra các giải pháp tăng tốc để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của thành phố đối với công tác giải phóng mặt bằng của dự án trọng điểm.