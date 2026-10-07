Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì: Góp phần đưa Ba Vì bứt phá phát triển

Đặt trong tầm nhìn phát triển 100 năm của Thủ đô, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một không gian du lịch sinh thái quy mô lớn, bảo tồn văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, đưa xã Ba Vì nói riêng và các khu vực phụ cận phía Tây Thủ đô nói chung cùng bứt phá phát triển.

Xã Ba Vì (Hà Nội). Ảnh CK

Bảo đảm hài hòa giữa phát triển và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân

Trước yêu cầu phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Hà Nội đã, đang đồng loạt triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tiềm năng, thế mạnh từng vùng, đồng thời bảo đảm các mục tiêu, định hướng quan trọng trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Trên tinh thần này, ngày 5-10-2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU thống nhất thông qua chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì, tại xã Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Trước đó, trong Tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án, Đảng ủy UBND thành phố đề xuất Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì (phân khu 1) với quy mô khoảng 299,51ha thuộc khu vực phía Nam địa bàn xã Ba Vì. Diện tích đất này, theo báo cáo của UBND xã Ba Vì, hiện trạng chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, chiếm 84,89%; đất làng xóm đô thị hóa khoảng 10,42% (khoảng 50 hộ dân sinh sống xen kẽ); đất đường giao thông khoảng 2,57%; đất sông, suối, kênh, rạch khoảng 1,81%; đất cơ quan, trụ sở khoảng 0,26% và hồ, ao, đầm khoảng 0,05%)...

Về đề xuất cơ cấu sử dụng đất của dự án: Đất cây xanh - mặt nước khoảng 244,9ha (81,8%); đất thương mại - dịch vụ khoảng 10,43ha (3,5%); khu du lịch - dịch vụ khoảng 16,11ha (5,4%); đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi đỗ xe hơn 28ha (9,4%)... Thời gian thực hiện dự án từ quý IV-2026 đến quý II-2030. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến là 7.478,656 tỷ đồng. Dự án hoàn thành đưa vào hoạt động dự kiến đón khoảng 6 triệu lượt khách/năm.

Dự án đầu tư phân khu 2 dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất ở giai đoạn sau thuộc khu vực phía Nam tiếp giáp Vườn Quốc gia Ba Vì.

Trình tự, thủ tục thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố và các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, chủ trương đầu tư dự án cũng hiện thực hóa tầm nhìn trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với việc xác định Ba Vì là điểm đến du lịch với đặc trưng về cảnh quan, đa dạng sinh học và văn hóa mang tầm quy mô quốc gia, từ đó tạo động lực và dẫn dắt sự phát triển của khu vực phía Tây Thủ đô.

Như vậy có thể thấy, việc nghiên cứu dự án được đặt trong tổng thể quy hoạch, định hướng phát triển của Thủ đô và các địa phương, gắn với khai thác tiềm năng về cảnh quan, sinh thái và du lịch của khu vực. Định hướng phát triển được đặt trong tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng Ba Vì trở thành khu vực có thế mạnh về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm gắn với các giá trị tự nhiên, văn hóa...

Một vấn đề cũng được thành phố đặc biệt lưu ý trong quá trình nghiên cứu dự án là xem xét, đánh giá toàn diện hiện trạng quản lý, sử dụng đất; đồng thời, đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Việc này được thực hiện đồng bộ trên nguyên tắc giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Ngoài ra, do dự án nằm liền kề Vườn quốc gia Ba Vì, cơ quan chuyên môn tập trung rà soát cụ thể ranh giới, tọa độ dự án để đối chiếu với hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp và thực hiện các quy định liên quan nếu có diện tích rừng, đất lâm nghiệp bị tác động.

Phải khẳng định, quá trình triển khai thực hiện dự án, thành phố kiên định quan điểm phát triển kinh tế - xã hội phải đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và đời sống dân cư.

Tạo dựng sinh kế bền vững

Xét tổng thể, việc Thành ủy Hà Nội thông qua chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì là một bước tiếp theo trong cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển du lịch của Đảng, định hướng quy hoạch của Hà Nội; đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tạo dựng sinh kế bền vững cho người dân xã Ba Vì và các khu vực phụ cận phía Tây Thủ đô.

Việc khởi động dự án trong giai đoạn hiện nay cũng tạo điều kiện để thành phố chủ động tổ chức không gian phát triển, huy động nguồn lực xã hội và khai thác hiệu quả tài nguyên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, tránh tình trạng đầu tư phân tán, manh mún. Với mô hình công viên Safari kết hợp du lịch sinh thái, dự án sẽ hình thành một sản phẩm du lịch khác biệt, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu du khách, tạo việc làm và nguồn thu cho ngân sách, đóng góp trực tiếp vào nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Thủ đô cùng mục tiêu tăng trưởng “2 con số” được thành phố đang tập trung cụ thể hóa trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Tầm nhìn xa hơn, dự án được kỳ vọng là “bàn đạp” để thành phố phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Trên bình diện chung, dự án phù hợp với Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; trong đó xác định phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô; phát huy hiệu quả các nguồn lực văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, việc thu hút đầu tư dự án Công viên Safari kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô lớn phù hợp với chủ trương chung của thành phố về phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng cao, phát huy tiềm năng tự nhiên và cảnh quan khu vực Ba Vì, thúc đẩy sớm hoàn thành các điều kiện để được công nhận khu du lịch quốc gia Ba Vì. Việc sớm triển khai, thực hiện dự án là cần thiết để từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển Ba Vì, góp phần bổ sung sản phẩm du lịch sinh thái, vui chơi giải trí quy mô lớn, tăng cường liên kết Ba Vì - Sơn Tây - Hòa Lạc và chuỗi các khu, điểm du lịch phía Tây Thủ đô, qua đó phát huy các giá trị đặc trưng về cảnh quan, sinh thái, văn hóa của khu vực và phù hợp với cấu trúc phát triển đa cực, đa trung tâm của Thủ đô trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Ở góc độ môi trường sinh thái, dự án góp phần khai thác tài nguyên gắn với yêu cầu bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, giữ gìn vùng đệm xanh của Thủ đô.

Ở góc độ bảo đảm sinh kế, giá trị người dân trong khu vực nhận được mang tính bền vững. Nổi bật là sinh kế của người dân trong khu vực sẽ chuyển từ dựa chủ yếu vào đất đai sản xuất nông nghiệp sang những cơ hội việc làm từ phát triển du lịch, dịch vụ. Ở khía cạnh này, một thông tin đáng lưu ý trong Tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xin chủ trương đầu tư của Đảng ủy UBND thành phố là dự báo khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động dự kiến đón khoảng 6 triệu lượt khách/năm. Đây là cơ hội rất lớn mở ra cho người dân địa phương một nền kinh tế mới dựa trên phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, thương mại; quảng bá văn hóa địa phương; phát triển du lịch cộng đồng... từ đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Một chi tiết đáng chú ý là xét theo quy mô, dự án không chỉ là một công trình đơn lẻ mà tạo ra không gian phát triển trên cơ sở khai thác hiệu quả tài nguyên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, văn hóa, tránh được tình trạng đầu tư phân tán, manh mún. Đây chính là điểm nhấn khẳng định tính bền vững trong phát triển của dự án, đồng thời góp phần quan trọng cùng nhân dân địa phương gìn giữ những giá trị tự nhiên, văn hóa vốn có của vùng đất linh thiêng Ba Vì.

Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì có quy mô lớn, tính chất quan trọng. Trên tinh thần đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và triển khai các bước tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật; phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-2026.

Những dự án, công trình trong tầm nhìn phát triển 100 năm của Hà Nội đã, đang và sẽ thực hiện đều được kỳ vọng tạo nên những giá trị mới cho mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến trong kỷ nguyên mới. Trong đó, Dự án Công viên Safari Ba Vì khi hoàn thành không chỉ dừng ở một công viên sinh thái, mà là nền móng ban đầu mở ra tương lai phát triển bền vững cho một vùng đất linh thiêng, có cảnh quan và nền văn hóa vô cùng đặc sắc của Thủ đô Hà Nội.

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì đang được thành phố công khai các thông tin liên quan. Trước những đổi thay lớn sẽ diễn ra trên quê hương mình, người dân Ba Vì nói riêng và các khu vực lân cận nói chung cần tìm hiểu và tiếp cận nguồn thông tin chính thống về dự án do cấp có thẩm quyền cung cấp. Đặc biệt, người dân cần tìm hiểu rõ về quy mô dự án, lộ trình thực hiện, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết việc làm... Từ đó, có đủ thông tin cần thiết để chủ động chuẩn bị kế hoạch cho tương lai; đồng thời góp phần đẩy nhanh lộ trình hiện thực hóa dự án, đóng góp vào công cuộc phát triển quê hương Ba Vì ngày càng giàu đẹp, văn minh.