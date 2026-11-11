Dự án - Đào tạo nghề sát nhu cầu, giúp đồng bào có việc ngay tại quê hương

Đồng bào các dân tộc vùng cao phát triển nghề từ chính những sản phẩm truyền thống của địa phương. (Ảnh: Hoàng Thúy)

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định để giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đất nước, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tư vấn hướng nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách kịp thời để giúp các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa “tiến kịp miền xuôi.”

Điều đó càng khẳng định rõ nét hơn khi năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1538/QĐ-TTg, đề ra nhiều nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn lao động, tạo việc làm bền vững. Trong đó, đào tạo nghề, phát triển việc làm tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số được xác định là một trọng tâm.

Trong 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn của Quyết định, Chính phủ yêu cầu việc tạo việc làm bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải gắn với phát huy nội lực, giảm nghèo bền vững và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Định hướng này đặt ra yêu cầu chuyển từ hỗ trợ việc làm mang tính ngắn hạn sang tạo cơ hội việc làm ổn định, phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và thế mạnh của từng địa phương. Hoạt động đào tạo nghề cũng phải sát nhu cầu thực tế, khả năng tạo việc làm và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, đồng bào có thể phát huy thế mạnh về nông, lâm nghiệp, dược liệu, nghề truyền thống, sản phẩm bản địa và dịch vụ du lịch cộng đồng để tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đánh giá qua số người được đào tạo mà quan trọng hơn là khả năng có việc làm, tạo thu nhập ổn định và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững./.