Dự án đặc biệt phát triển quân khuyển tại Mỹ

Những cá thể chó đầu tiên trong dự án của Warhound dự kiến ​​sẽ ra đời vào năm 2027. Ảnh: Fast Company

Vừa qua, Công ty khởi nghiệp Warhound (Mỹ) chính thức công bố kế hoạch phát triển thế hệ chó nghiệp vụ phục vụ quân đội, lực lượng thực thi pháp luật và các đội ứng phó tình huống khẩn cấp. Dự án do ông Palmer Luckey, nhà sáng lập Công ty công nghệ quốc phòng Anduril Industries, phối hợp với ông Ben Lamm, đồng sáng lập Công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences khởi xướng.

Ngay trong vòng gọi vốn hạt giống, Warhound đã huy động được 200 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Mức định giá của công ty nhanh chóng đạt 1,2 tỷ USD. Dự án nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung động vật nghiệp vụ trong nước. Theo số liệu công bố, hơn 80% chó nghiệp vụ của quân đội Mỹ hiện phải nhập khẩu từ châu Âu, song chưa đến một nửa trong số đó đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn huấn luyện và thể lực để phục vụ thực tế.

Mục tiêu trọng tâm của dự án là can thiệp sâu vào cấu trúc sinh học để khắc phục một số hạn chế di truyền cố hữu. Nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập dòng tế bào sống từ những giống chó nghiệp vụ ưu tú như Malinois của Bỉ, Becgie Đức và Labrador để lưu trữ trong ngân hàng sinh học. Thông qua công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR kết hợp với kỹ thuật nhân bản vô tính từ Công ty đối tác ViaGen, các chuyên gia sẽ can thiệp vào một số gene liên quan đến bệnh thoái hóa khớp hông, nguy cơ ung thư, teo cơ hoặc suy giảm thị lực; đồng thời bổ sung các đặc tính giúp gia tăng tốc độ, sự dẻo dai, khả năng chịu nhiệt và độ nhạy của khứu giác.

Song song với việc can thiệp sinh học, hệ thống trang bị kỹ thuật gắn ngoài được xem là thành tố quan trọng nâng cao sức chiến đấu cho quân khuyển. Công ty Anduril Industries sẽ chịu trách nhiệm phát triển phần cứng và phần mềm điều khiển chuyên dụng, bao gồm áo giáp chống đạn tích hợp cảm biến dữ liệu chiến trường, kính bảo hộ và mũ bảo hiểm công nghệ cao ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các thiết bị cảm biến này có nhiệm vụ thu thập, xử lý và truyền tải thông tin thực địa theo thời gian thực về cho người huấn luyện, hỗ trợ tối ưu khả năng nhận thức tình huống và điều phối tác chiến.

Theo kế hoạch, thế hệ quân khuyển mới sẽ đảm nhận những nhiệm vụ tiềm ẩn nguy cơ cao đối với con người hoặc vượt quá khả năng xử lý của máy móc kỹ thuật. Các nhiệm vụ tác chiến trọng tâm bao gồm rà phá bom mìn, phát hiện chất nổ, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ đặc biệt tại những địa bàn phức tạp. Ông Ben Lamm khẳng định, việc tích hợp trang bị công nghệ trên cơ thể không chỉ bảo đảm an toàn sinh mạng cho chó nghiệp vụ, mà còn trực tiếp giảm thiểu tổn thất và thương vong cho lực lượng điều khiển trực tiếp trên tiền tuyến.

Dự kiến, những cá thể đầu tiên sẽ ra đời vào đầu năm 2027 và có thể bắt đầu tiếp nhận huấn luyện để tham gia trực chiến trong vòng 2 năm tiếp theo. Giám đốc điều hành David Spirk sẽ trực tiếp lãnh đạo đơn vị, hướng tới cung ứng lực lượng cho Bộ Quốc phòng Mỹ, các cơ quan an ninh và lực lượng cứu hộ. Dù chưa công bố mức giá cụ thể, doanh nghiệp đã tiến hành các buổi báo cáo nghiệp vụ với nhiều cơ quan chính phủ nhằm chuẩn bị cho lộ trình tiếp nhận và biên chế.

Bên cạnh tiềm năng công nghệ, dự án cũng thu hút nhiều sự quan tâm về các giới hạn đạo đức trong nghiên cứu sinh học quân sự. Trước những lo ngại về phúc lợi động vật, Warhound khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Nhân đạo Mỹ để kiểm định toàn bộ quy trình chăm sóc, huấn luyện. Đồng thời xây dựng chính sách nhận nuôi, tái hòa nhập cho các cá thể sau khi hoàn thành thời gian phục vụ tại các đơn vị nghiệp vụ.

Sự kết hợp giữa công nghệ chỉnh sửa gene và trang bị tác chiến hiện đại được kỳ vọng sẽ định hình nên phương thức mới trong sử dụng động vật nghiệp vụ trên chiến trường tương lai.