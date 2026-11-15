Dự án Cụm công nghiệp Cát Hanh: Dấu hỏi về năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư

Tiến độ dự án chậm ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp tại địa phương.

Đến giữa tháng 11-2026, khu đất quy hoạch xây dựng Dự án Cụm công nghiệp Cát Hanh vẫn trong tình trạng bỏ trống, cỏ dại mọc um tùm; một số người dân tận dụng làm nơi chăn thả bò. Theo ghi nhận, tại khu vực này chưa có hoạt động thi công hạ tầng kỹ thuật hay công trình nào liên quan đến dự án.

Thực trạng trên hoàn toàn trái ngược với không khí rộn ràng tại lễ động thổ dự án vào tháng 8-2025. Ông Nguyễn Ngọc Chương - Trưởng thôn Tài Đức - cho hay: “Sau lễ động thổ đến nay đã hơn 1 năm nhưng chưa thấy chủ đầu tư có động tĩnh gì liên quan đến việc triển khai xây dựng dự án. Người dân có đất, cây cối bị ảnh hưởng bởi dự án cũng đang sốt ruột vì chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án Cụm công nghiệp Cát Hanh được quy hoạch trên diện tích khoảng 70 ha với mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo quỹ đất sạch thu hút doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển công nghiệp tại địa phương.

Địa điểm quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Cát Hanh vẫn chỉ là khu đất trống phủ đầy cỏ dại. Ảnh: V.L

Dự án do Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội (địa chỉ tại phường Quy Nhơn Đông) làm chủ đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 432 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án khởi công xây dựng vào tháng 12-2025 và hoàn thành, đưa vào hoạt động trong tháng 12-2026.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 11-2026, khi thời hạn hoàn thành dự án chỉ còn hơn 1 tháng, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất, việc đầu tư xây dựng hạ tầng cũng chưa được triển khai. Khoảng cách giữa tiến độ cam kết và thực tế đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Theo UBND xã Hòa Hội, đến đầu tháng 11-2026, địa phương đã hoàn thành kiểm kê 40 ha đất, phê duyệt phương án bồi thường đối với 13 ha liên quan đến 8 hộ dân, tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng.

Ông Đinh Thành Tiến - Chủ tịch UBND xã Hòa Hội - thông tin: “Xã tập trung thực hiện kiểm kê, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo chỉ đạo của tỉnh nhưng đến nay, chủ đầu tư chưa chuyển tiền để chi trả cho người dân, khiến công tác giải phóng mặt bằng bị đình trệ”.

Trước tình trạng dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo, yêu cầu chính quyền địa phương và nhà đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai xây dựng.

Gần đây nhất, tại Thông báo số 839/TB-UBND ngày 23-9-2026, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để khởi công xây dựng dự án trong tháng 10-2026. Tuy nhiên, yêu cầu này đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Việc chậm triển khai Dự án Cụm công nghiệp Cát Hanh đang gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển công nghiệp của địa phương. Đồng thời, những kỳ vọng về thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

Theo ông Đinh Thành Tiến, xã kiến nghị UBND tỉnh làm việc, yêu cầu chủ đầu tư chủ động bố trí kinh phí để địa phương có cơ sở chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất, cây cối bị ảnh hưởng.

Đồng thời, các sở, ngành liên quan quan tâm theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương thực hiện, sớm đưa dự án vào hoạt động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Để dự án không tiếp tục rơi vào tình trạng “đắp chiếu”, các cơ quan chức năng của tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát, làm rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của các bên liên quan.

Bởi 1 dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và giải quyết việc làm sẽ khó phát huy hiệu quả nếu chỉ dừng lại ở lễ động thổ và những cam kết trên giấy.