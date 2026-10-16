Dự án của SonKimLand thuộc danh mục các dự án được cơ quan Nhà nước chính thức phê duyệt hoạt động bán nhà cho người nước ngoài

SonKim Land đã hoàn tất các thủ tục hành chính đối với toàn bộ các dự án được nêu tên trong danh mục, bao gồm:

• The Metropole Thủ Thiêm

• Gateway Thảo Điền

• The Nassim Thảo Điền

• The 9 Stellars: Alta Height và Alpha Residence

Tới thời điểm hiện tại, việc hoàn tất các nghĩa vụ báo cáo cung cấp thông tin hành chính đến các cơ quan quản lý nhà nước đã được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

SonKim Land khẳng định luôn đề cao việc tuân thủ pháp luật, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và đối tác trong quá trình triển khai các dự án.

The Metropole Thủ Thiêm

Gateway Thảo Điền

The Nassim Thảo Điền

The 9 Stellars