Dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ: Xã đề xuất hỗ trợ bổ sung tài sản trên đất nông nghiệp

Khu vực còn ngổn ngang gạch vỡ, cành cây và phế thải sau quá trình giải phóng mặt bằng tại khu vực thực hiện Dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ.

Kiến nghị từ phía người dân bị thu hồi đất

Gia đình ông Phùng Đăng Thanh, thôn Phú Hữu sử dụng diện tích 1.000m². Hàng năm gia đình vẫn nộp thuế cho toàn bộ diện tích đất này. Tuy nhiên, khi lập phương án bồi thường, diện tích đất ở của gia đình chỉ được xác định là 300m², phần còn lại được xác định là đất vườn hoặc loại đất khác và không được bồi thường.

Ông Phùng Đăng Thanh và vợ chia sẻ những băn khoăn khi phương án bồi thường xác định 300m² trong tổng diện tích 1.000m² của gia đình là đất ở.

Cùng với đó, nhiều hộ dân phản ánh việc bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, nhà xưởng, công trình phụ trợ, chuồng trại và cây trồng chưa thỏa đáng. Theo người dân, một số tài sản bị ghi giá trị bồi thường bằng 0 đồng hoặc không được tính bồi thường, hỗ trợ. Các hộ đề nghị làm rõ căn cứ kiểm kê, xác định giá trị và lý do từng hạng mục không được bồi thường.

Bên cạnh đó, các hộ được giao đất theo chính sách liên quan đến Nghị định 163/CP ngày 16/11/1999 phản ánh đã đầu tư công sức, tiền bạc để sản xuất trong nhiều năm, nhưng một số trường hợp chưa hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi thu hồi đất để thực hiện dự án, người dân kiến nghị làm rõ căn cứ bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất, trong đó có những tài sản bị phản ánh được xác định giá trị bằng 0 đồng.

Máy móc liên tục hoạt động giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án trong những ngày gần đây.

Ngoài ra, theo đơn kiến nghị, các hộ dân có phương án bồi thường liên quan đến Quyết định số 1462 ngày 31/8/2016 của UBND huyện Ba Vì trước đây phản ánh chưa được chi trả đầy đủ kinh phí theo phương án. Các hộ đề nghị làm rõ số tiền đã được thanh toán, khoản còn tồn đọng và hướng giải quyết.

Những nội dung trên là nhóm lý do chính khiến người dân không đồng thuận bàn giao mặt bằng, dẫn đến UBND xã Vật Lại phải ra nhiều quyết định cưỡng chế.

UBND xã đề xuất hỗ trợ bổ sung tài sản trên đất nông nghiệp

Về việc xác định diện tích đất ở, ông Phùng Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Vật Lại, cho biết, việc xác định loại đất phải căn cứ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ cấp giấy, sổ địa chính và các tài liệu liên quan. Theo ông Lộc, cách gọi "đất thổ cư" chưa đủ để xác định toàn bộ diện tích thửa đất là đất ở.

Đối với trường hợp của ông Thanh, đại diện đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng cho biết, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận và sổ theo dõi lưu tại xã thể hiện 300m² đất ở, phần còn lại là đất vườn. Về việc người dân phản ánh đã nộp thuế đối với toàn bộ diện tích đất, đại diện địa phương cho rằng căn cứ tính thuế và căn cứ xác định loại đất để bồi thường là hai nội dung khác nhau.

Liên quan đến tài sản trên đất, đại diện UBND xã cho biết, việc bồi thường, hỗ trợ được xem xét dựa trên hồ sơ pháp lý, nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm hình thành tài sản, hiện trạng kiểm kê và chính sách áp dụng đối với từng trường hợp. Với những hạng mục được ghi giá trị bằng 0 đồng, cần đối chiếu lý do không được bồi thường và khoản hỗ trợ tương ứng, nếu có. Đại diện địa phương cũng viện dẫn quy định tại Điều 105 Luật Đất đai về tài sản không hợp pháp không được bồi thường.

Nhiều khu vực trước đây là trang trại, đất trồng cây, nay đã được giải phóng mặt bằng, trở thành những bãi đất trống.

Đáng chú ý, UBND xã cho biết đã có Tờ trình số 32 đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ bổ sung đối với tài sản trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, đây mới là văn bản đề xuất, việc hỗ trợ và mức hỗ trợ cụ thể phải căn cứ quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với nhóm hộ được giao đất theo Nghị định 163/CP, đại diện UBND xã cho biết, việc xem xét quyền lợi cần căn cứ hồ sơ giao đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất và điều kiện pháp lý của từng trường hợp.

Về các hộ có phương án bồi thường liên quan đến Quyết định số 1462 ngày 31/8/2016, đại diện địa phương cho biết việc xử lý các phương án cũ có liên quan đến thay đổi trong cơ chế bố trí kinh phí và nguồn vốn thực hiện. Theo đó, cần đối chiếu quyết định phê duyệt, hồ sơ và chứng từ chi trả của từng hộ để xác định số tiền đã thanh toán, khoản còn tồn đọng và nguyên nhân cụ thể.

Dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ (giai đoạn 1) do Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh làm nhà đầu tư, được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5552/QĐ-UBND ngày 5/10/2016 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 15/6/2026. Dự án nhằm xây dựng công viên nghĩa trang tập trung theo quy hoạch, phục vụ nhu cầu an táng, gắn với yêu cầu về cảnh quan và bảo vệ môi trường. Dự án kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng đến đời sống người dân và việc tổ chức thực hiện quy hoạch. Yêu cầu giải quyết dứt điểm những tồn tại cần đi cùng việc làm rõ căn cứ của từng phương án, xử lý cụ thể từng kiến nghị và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có đất thu hồi. Hồ sơ minh bạch, giải thích rõ ràng và kết quả giải quyết cụ thể là cơ sở củng cố sự đồng thuận, tạo điều kiện tiếp tục triển khai dự án.