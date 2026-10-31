Dự án chống sạt lở khẩn cấp chậm tiến độ, phê bình chủ đầu tư và nhà thầu

Theo Thông báo số 998/TB-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, sau chuyến kiểm tra thực tế ngày 26/10/2026, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án tái định cư tồn đọng kéo dài, xử lý tình trạng sạt lở và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, công trình kè chống sạt lở trên địa bàn các xã Yên Hòa, Châu Khê và Con Cuông.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An đã có nhiều chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án tái định cư. (Ảnh PT)

Đáng chú ý, tại dự án xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp khu vực dân cư eo Vực Bồng, thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông, UBND tỉnh Nghệ An phê bình chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường cùng đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Yên Bình do chậm triển khai, không bảo đảm tiến độ.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình. Đồng thời, chủ đầu tư phải hoàn thành và giải ngân 100% vốn được giao đối với hai dự án kè chống sạt lở khu dân cư bản Thạch Dương, xã Tương Dương và khu vực eo Vực Bồng, xã Con Cuông trước ngày 30/12/2026.

Cũng tại buổi kiểm tra, đối với các điểm sạt lở đất, sạt lở núi trên địa bàn xã Yên Hòa, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, rà soát khu vực sạt lở bờ suối bản Xiêng Men. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, cơ quan này cần xác định đoạn xung yếu có nguy cơ sạt lở cao nhất, đề xuất phương án xây dựng kè với chiều dài khoảng 600-800m, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với khu vực sạt lở núi trên tuyến đường từ bản Xiêng Men đi bản Xốp Kha, Sở Xây dựng được giao nghiên cứu, tham mưu phương án xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở và vùng đặc biệt khó khăn xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (nay thuộc xã Châu Khê), UBND tỉnh giao UBND xã Châu Khê phối hợp với các sở, ngành liên quan, căn cứ kết luận thanh tra để đề xuất phương án dừng dự án giai đoạn 1 đối với phần vốn và khối lượng đã thực hiện; đồng thời thực hiện quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Song song với đó, địa phương phải đề xuất phương án triển khai giai đoạn 2, báo cáo các sở, ngành liên quan để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Các hạng mục được định hướng đầu tư gồm hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt, hoàn thiện mặt bằng, đường giao thông nội bộ và hệ thống thoát nước, nhằm hoàn thiện hạ tầng thiết yếu cho khu tái định cư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

UBND xã Châu Khê cũng được yêu cầu rà soát các hộ gia đình có nhu cầu tái định cư theo quy định, tổ chức bố trí người dân đến nơi ở ổn định, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đối với dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông, UBND tỉnh giao chính quyền địa phương tiếp tục đôn đốc hoàn thiện các hạng mục còn lại, đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ các hộ dân sớm hoàn thành việc xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.