Dự án chống ngập hơn 10.000 tỷ đồng: Dự kiến ngày 30-11 vận hành 6 cống ngăn triều

Chiều 14-11, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cùng đại diện các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.

Mục đích của việc kiểm tra này là rà soát tiến độ hoàn thiện, tháo gỡ vướng mắc và chuẩn bị đưa công trình vận hành vào cuối tháng 11.

Cống ngăn triều Phú Định, phường Phú Định. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, đoàn đã khảo sát các hạng mục trọng điểm, gồm: cống Phú Định, cống Cây Khô, đoạn đê kè dọc sông Sài Gòn tại Nhà Bè và cống Mương Chuối.

Tại buổi kiểm tra, các đơn vị báo cáo tiến độ đàm phán, ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh tổng mức đầu tư; công tác thẩm định, trình UBND TPHCM phê duyệt dự toán điều chỉnh; phương án bàn giao và vận hành công trình trong giai đoạn đầu (tháng 12) cùng tiến độ ký kết hợp đồng vận hành.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cùng các đơn vị kiểm tra hệ thống cống Phú Định chiều 14-11. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sau khi nghe báo cáo, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh đề nghị các đơn vị khẩn trương tháo gỡ dứt điểm vướng mắc liên quan thủ tục đất đai, phương án giá đất và thanh toán hợp đồng BT; đồng thời, sớm hoàn tất thủ tục giao đất nhằm giảm chi phí lãi vay, hạn chế thiệt hại cho ngân sách và nhà đầu tư.

Đối với 3 lô đất đã giao, Sở NN-TN TPHCM khẩn trương hoàn tất hồ sơ chuyển giao trong đầu tuần tới. Với 3 lô đất tiếp theo, các đơn vị phải hoàn thành hồ sơ phương án giá đất trước ngày 25-11, phấn đấu chậm nhất đến ngày 10-12 trình hoàn tất phương án giá đất.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thiện thủ tục, đảm bảo đưa 6 cống ngăn triều vào vận hành ngày 30-11. Ảnh: QUỐC HÙNG

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cũng đề nghị các đơn vị tập trung phối hợp, bảo đảm hoàn thành công trình vào ngày 30-11 theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Trong giai đoạn hoàn thiện, các đơn vị phải tuyệt đối bảo đảm an toàn công trường và giao thông đường thủy; chủ động phối hợp lực lượng chức năng để phân luồng, cảnh giới, phòng ngừa tàu thuyền va chạm công trình.

"Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giải quyết tình trạng ngập úng trên diện tích khoảng 570km², giải quyết ngập cho 6,5 triệu người dân. Vì vậy, các đơn vị cần quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ còn lại, sớm đưa dự án vào vận hành đồng bộ để phát huy hiệu quả", Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh nhấn mạnh.

Cống Mương Chuối. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nam Group, cho biết, đến nay cả 6 cống ngăn triều đều hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để thi công hoàn thiện những hạng mục nhỏ còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-11 và vận hành thử nghiệm. Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 được khởi công từ năm 2016, với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư. Công trình gồm 6 cống kiểm soát triều lớn, khẩu độ từ 40 - 160m, tại các vị trí: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định; cùng 2 cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm, khẩu độ 10 - 25m. Dự án còn xây dựng khoảng 6km đê bao, kè ven sông Sài Gòn tại các đoạn xung yếu từ Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp 43 cống kiểm soát triều nhỏ có khẩu độ từ 1 - 10m. Dự án được kỳ vọng giải quyết ngập do triều ở diện tích khoảng 570km², với khoảng 6,5 triệu dân; góp phần kiểm soát ngập tại khu vực nội đô, điều tiết mực nước trên sông, kênh, rạch và nâng cao khả năng thoát nước mưa.