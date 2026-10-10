Dự án chống ngập gần 130 tỷ đồng ì ạch, dân khổ giữa mùa mưa

Thi công chậm chạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh doanh, khiến nhiều quán phải đóng cửa.

Công trường ngổn ngang, dân đi lại bất an

Sáng 9-10, qua ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Trưng Nữ Vương - ranh giới giữa 2 phường Tam Kỳ và Bàn Thạch không khó để bắt gặp những đoạn đường nham nhở, mặt đường đầy "ổ gà", "ổ voi", vật liệu xây dựng và sắt thép tập kết ngổn ngang. Nhiều hàng rào chắn, "lô cốt" án ngữ giữa đường, khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Đáng nói, tại một số khu vực được quây tôn, giăng dây cảnh báo, công trường vắng bóng công nhân. Tại đoạn từ đường Phan Bội Châu đến khu vực gần đường Nguyễn Hoàng, nhiều vị trí vẫn bị rào chắn kéo dài. Những hàng rào sắt đặt lâu ngày đã có dấu hiệu gỉ sét. Dọc hai bên tuyến, một số đoạn vỉa hè có dấu hiệu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ. Các đoạn gần đường Nguyễn Hoàng, Nguyễn Chí Thanh cỏ mọc xanh um dưới tấm biển "công trường đang thi công", tạo nên hình ảnh tương phản với kỳ vọng về một dự án hạ tầng đô thị cấp thiết.

Theo người dân, tình trạng thi công kéo dài đã làm đảo lộn sinh hoạt, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của các hộ dọc tuyến. Anh Trần Quang Hộ (tổ dân phố Hòa Nam, phường Bàn Thạch) cho biết, trong đợt mưa lớn vừa qua, nước đổ về tuyến đường như thác. Trong khi đó, vỉa hè trước nhà anh bị sụt lún, tạo thành hố sâu nguy hiểm. "Chúng tôi có thể chia sẻ, thông cảm với nhà thầu, nhưng công trình kéo dài hơn một năm, hàng rào và lô cốt dựng lên khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Việc đi lại, sinh hoạt như bị ngăn sông cấm chợ thì không thể chịu đựng mãi", anh Hộ bức xúc. Cùng chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Đình Tăng (82 tuổi, trú phường Bàn Thạch), chủ cửa hàng bán đồ ăn sáng và nước giải khát trên đường Trưng Nữ Vương cho biết, việc buôn bán bị đình trệ nhiều tháng qua do bụi bặm, đường sá ngổn ngang. Không ít quán xá phải đóng cửa vì khách không đến do đường bị rào chắn.

Đáng lo ngại, tại điểm cuối tuyến Trưng Nữ Vương, đoạn giao với đường Bạch Đằng, tình trạng rào chắn khiến giao thông thường xuyên lộn xộn, xe ô-tô không thể qua lại được. Đây là khu vực có đông công nhân đi lại, nhất là vào sáng sớm và giờ tan ca để đến các khu vực làm việc, trong đó có Khu công nghiệp Tam Thăng. Lối đi bị thu hẹp trong khi mật độ phương tiện cao khiến nguy cơ va chạm tăng lên, đặc biệt vào ban đêm. Người dân phản ánh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn tại khu vực này.

Khối lượng mới đạt khoảng 32%

Dự án tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Theo thiết kế, tuyến thoát nước dài khoảng 2,1km, bắt đầu từ nút giao với đường tránh Nguyễn Hoàng và thoát ra sông Bàn Thạch thông qua hệ thống mương ngầm bê-tông cốt thép có khẩu độ từ 6-8m. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực đô thị Tam Kỳ cũ. Tuy nhiên theo tìm hiểu, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị do liên danh Công ty TNHH Đại Phú Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nam Việt thực hiện. Thời gian thi công theo hợp đồng là 360 ngày, thời điểm hết hạn hợp đồng là ngày 27-9-2026. Dù vậy, đến cuối tháng 9, khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng. Tiến độ này đặt ra nhiều vấn đề về năng lực tổ chức thi công, việc huy động nhân lực, thiết bị và trách nhiệm bảo đảm an toàn tại công trường. Đặc biệt, khi hợp đồng đã đến hạn nhưng khối lượng thực hiện còn thấp, trong khi mùa mưa bão năm 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm, nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh càng hiện hữu.

Dự án thoát nước ngầm trên đường Trưng Nữ Vương nhưng lại gây ngập nước. Ảnh chụp chiều 8-10.

Ông Đỗ Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ cho biết, việc hoàn thành dự án thoát nước ngầm Trưng Nữ Vương có ý nghĩa thiết thực đối với đô thị Tam Kỳ cũ. Nhưng việc thi công chậm tiến độ, rào chắn kéo dài tại nhiều vị trí không tương xứng với yêu cầu cấp bách, người dân phải gánh chịu những hệ lụy trước mắt. Trước thực tế đó, địa phương đã kiến nghị với đại diện chủ đầu tư, đề nghị đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Trước mắt, cần tập trung hoàn thành các đoạn tuyến đang thi công dở dang, có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến người dân trong mùa mưa bão.

Thiết nghĩ chủ đầu tư và nhà thầu cần làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, có kế hoạch huy động nhân lực, máy móc cụ thể, công khai thời hạn hoàn thành từng hạng mục; đồng thời khẩn trương khắc phục các vị trí mất an toàn. Một dự án chống ngập không thể để người dân tiếp tục đối mặt với những bất tiện, rủi ro ngay trên chính tuyến đường mà họ kỳ vọng sẽ an toàn hơn khi mùa mưa đã đến.