Dự án cho người khuyết tật chậm tiến độ, chủ đầu tư 3 lần cảnh báo nhà thầu

Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư hơn 293 tỉ đồng, sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Liên danh các nhà thầu do Công ty CP Xây dựng Minh Dũng đứng đầu thực hiện. Dự án khởi công ngày 23/10/2025, trên diện tích 10.000m2 tại phường Nam Đông Hà, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2027.

Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị chậm tiến độ 85 ngày so với kế hoạch - Ảnh: T.Đ

Dự án gồm nhiều gói thầu, trong đó, các gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư có tổng số vốn hơn 159 tỉ đồng; còn lại là gói lắp đặt thiết bị y tế của KOICA. Trong các gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư, có gói thầu số 7, tổng nguồn vốn 109 tỉ đồng bao gồm xây lắp, thiết bị gắn với công trình, tư vấn và các chi phí liên quan. Tuy nhiên, hiện nay gói thầu này đang chậm tiến độ khoảng 85 ngày so với kế hoạch đề ra.

Lý giải cho sự chậm trễ này, ông Nguyễn Ngọc Vững, Chỉ huy trưởng công trình, đại diện Liên danh Công ty CP Xây dựng Minh Dũng cho biết: Công trình này hiện bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân; trong đó, có việc điều chỉnh thiết kế về địa chất có sai khác so với ban đầu khiến công đoạn ép cọc bị chậm. Bên cạnh đó, do thời tiết mưa nhiều, không thi công được. Ngoài ra do biến động về giá cả vật liệu xây dựng tăng cao và nhân công hiện nay cũng khan hiếm, nên việc thi công chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trước sự chậm trễ của liên danh nhà thầu, lãnh đạo Sở Y tế đã có những chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ dự án. Ngày 21/8, Sở Y tế ban hành công văn cảnh báo chậm tiến độ thi công (lần 1), yêu cầu nhà thầu lập phương án bù tiến độ kèm cam kết, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị. Ngày 7/9, sở ban hành công văn cảnh báo chậm tiến độ thi công (lần 2), yêu cầu tăng cường ít nhất 80-100 nhân công/ngày để thi công đồng loạt công trình.

Một số hạng mục của công trình chưa đạt tiến độ đề ra theo các cam kết của nhà thầu - Ảnh: T.Đ

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 7/10, sở tiếp tục ban hành công văn đôn đốc thực hiện điều chuyển khối lượng giữa các thành viên liên danh nhà thầu. Tuy nhiên, các thành viên liên danh không thống nhất được việc tiếp nhận khối lượng điều chuyển, do đó, phương án này không thực hiện được.

Ngày 13/10, Sở Y tế ban hành công văn cảnh báo chậm tiến độ thi công (lần 3), yêu cầu liên danh nhà thầu, chậm nhất đến hết ngày 16/10 huy động tối thiểu 40 nhân công; chậm nhất đến hết ngày 18/10 huy động tối thiểu 80 nhân công trực tiếp thi công tại công trường và duy trì ổn định, liên tục trong suốt thời gian thi công. Cùng với đó, là phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công theo các mốc đã cam kết. Tuy nhiên, ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 16/10, số lượng kỹ sư, nhân công tại hiện trưởng chỉ có 29 người.

"Do mấy ngày trước có mưa nên huy động nhân công chưa đủ, trong 2 ngày tới nhà thầu sẽ huy động thêm nhân công để thi công. Nhà thầu hứa với chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ công trình, thi công tăng ca, tăng kíp, làm ngày, làm đêm để bù lại tiến độ bị chậm, cam kết hoàn thành công trình theo kế hoạch", ông Nguyễn Ngọc Vững, Chỉ huy trưởng công trình phân trần.

Việc chậm tiến độ thi công gói thầu số 7 không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai các hạng mục tiếp theo, mà còn gây áp lực đối với công tác giải ngân vốn đầu tư. Tính đến ngày 15/10, giá trị giải ngân của gói thầu mới đạt hơn 5,5 tỉ đồng trên tổng kế hoạch vốn hơn 26 tỉ đồng của năm 2026, tương đương 20,9% kế hoạch. Việc chậm trễ tiến độ cũng đặt ra những vấn đề về hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại, đồng thời có nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín của địa phương trong quá trình hợp tác với nhà tài trợ quốc tế.

Số lượng nhân công tại hiện trường chưa đáp ứng đủ yêu cầu thi công công trình - Ảnh: T.Đ

Trước thực trạng này, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công đồng loạt tại các hạng mục, xây dựng phương án bù tiến độ cụ thể, khả thi. Đồng thời, Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn giám sát phải tăng cường kiểm tra, xác nhận nhân lực thực tế tại công trường, theo dõi chặt chẽ khối lượng thực hiện và kịp thời tham mưu xử lý những vướng mắc phát sinh.

Nếu không đáp ứng các yêu cầu về huy động nhân lực và khắc phục tiến độ theo những mốc thời gian đã đặt ra, liên danh nhà thầu có thể phải đối mặt với các biện pháp xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật, kể cả xem xét chấm dứt hợp đồng.

Ông Lê Duy Lương, Tư vấn Giám sát trưởng công trường, Liên danh tư vấn xây dựng Quảng Trị cho biết, đơn vị tư vấn giám sát sẽ cùng với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công trình, phối hợp tháo gỡ nhanh các khó khăn, vướng mắc. Trao đổi các giải pháp kỹ thuật như ép bê tông sớm để tháo cột pha sớm, giảm thời gian thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ, liên hệ giới thiệu cho nhà thầu các đội công nhân thi công để nhà thầu chọn lựa, tăng quân số trên công trường, đốc thúc nhà thầu tăng cường ca, kíp để thi công.

Với một công trình có ý nghĩa thiết thực đối với công tác chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là khắc phục phần tiến độ đã chậm, mà còn phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư và mục tiêu đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch. Điều đó đòi hỏi nhà thầu phải thể hiện trách nhiệm bằng những chuyển biến cụ thể tại công trường, thay vì tiếp tục để các cam kết tiến độ không được thực hiện như yêu cầu.