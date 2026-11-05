Dự án chợ hơn 70 tỷ đồng dang dở suốt chục năm, nay thành nơi nuôi gia cầm

Dự án Khu thương mại – dịch vụ và dân cư Tịnh Phong, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi nằm ven Quốc lộ 1. Tuy nhiên, thay vì trở thành khu kinh doanh sầm uất như kỳ vọng, nơi đây hiện rơi vào cảnh bỏ hoang. Cỏ dại mọc um tùm, len lỏi từ bên ngoài vào tận các gian ki-ốt chưa hoàn thiện.

Theo ghi nhận của PV, nhiều khu vực trong dự án bị tận dụng làm nơi nuôi gà, vịt hoặc tập kết rác thải, khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác. Một số ki-ốt bỏ trống còn được người dân sử dụng để buôn bán nhỏ lẻ.

Theo người dân địa phương, trước năm 1975, khu vực này là bãi đất trống. Sau đó, hoạt động mua bán tự phát dần hình thành và phát triển, dẫn đến tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè Quốc lộ 1, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Khoảng 10 năm trước, chính quyền huyện Sơn Tịnh (cũ) triển khai xây dựng chợ mới nhằm bố trí nơi buôn bán tập trung, tạo điều kiện cho tiểu thương và bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, công trình đang xây dựng thì phải tạm dừng. Đến nay, nhiều hạng mục vẫn bỏ hoang, chưa hoàn thiện.

Chứng kiến công trình chưa được đưa vào sử dụng đã xuất hiện dấu hiệu thấm dột, bà Hoàng Thị Hồng, người dân sống gần dự án, không khỏi lo ngại về chất lượng công trình. "Chợ được xây mới, đổ bê tông kiên cố mà đến nay nước đã thấm xuống. Chưa đưa vào sử dụng đã như vậy thì sau này không biết chất lượng ra sao", bà Hồng bày tỏ.

Được biết, dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh cũ làm chủ đầu tư giai đoạn 2017-2019, với tổng vốn hơn 70 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là thay thế chợ Bò tự phát, giải quyết tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè Quốc lộ 1, gây mất an toàn giao thông.

Theo thiết kế, khu chợ có 4 dãy ki ốt, nhà lồng gồm 60 quầy, cùng hệ thống giao thông nội bộ, thoát nước, điện chiếu sáng, cấp nước, xử lý nước thải và phòng cháy, chữa cháy. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo mặt bằng kinh doanh tập trung, cải thiện cảnh quan và trật tự tại khu vực. Tuy nhiên, dự án mới thi công khoảng 30% khối lượng, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 70% thì phải dừng lại.

Những bất đồng về giá đền bù đất đai, nhà cửa khiến việc bàn giao mặt bằng chưa thể hoàn tất. Bên cạnh đó, người dân có nhu cầu kinh doanh tại chợ đề nghị được bố trí lô, sạp để buôn bán, thay vì phải tham gia đấu giá mới có mặt bằng.

Các vướng mắc kéo dài khiến dự án dù được gia hạn thời gian thực hiện vẫn chưa hoàn thành. Công trình được đầu tư để giải quyết tình trạng họp chợ tự phát ven Quốc lộ 1 rơi vào cảnh dang dở, còn bài toán an toàn giao thông tại khu vực chưa được xử lý triệt để.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi tiếp nhận, đơn vị đã triển khai các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2028. Trung tâm đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi rà soát, điều chỉnh, bổ sung những nội dung liên quan để bảo đảm phù hợp với quy hoạch. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, đơn vị sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2028.

Di Linh