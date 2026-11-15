Dự án chiến lược 200.000 tỷ đồng ở khu thương mại tự do, cảng biển Cái Mép Hạ

Một góc cảng Cái Mép-Thị Vải hiện nay. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ngày 30/10, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án “Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu, trung tâm logistics và khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ”. Dự án này nằm trong khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tọa lạc tại phường Tân Phước và phường Tân Hải.

Dự án đa chức năng

Trước đó, ngày 23/7/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, rộng khoảng 4.100ha.

Tàu container cập cảng ở Cái Mép. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Theo quyết định nói trên, 5 nhà đầu tư thực hiện dự án gồm: Công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ, Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh tổng hợp Đất Lành, Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư phát triển thương mại Thanh Bình, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tổng hợp Bình Minh mới và Công ty cổ phần Hương Hải-Quảng Ngãi. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 200.000 tỷ đồng, với thời gian hoạt động 70 năm.

Đây là dự án có quy mô đầu tư lớn, được quy hoạch tích hợp đa chức năng cùng một khu vực. Mô hình này nhằm kết nối hạ tầng cảng biển với các hoạt động lưu thông, lưu trữ, phân phối hàng hóa và sản xuất công nghiệp và đô thị, dịch vụ du lịch.

Một góc phường Tân Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Cụ thể, phân khu số 3 là bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu. Bến cảng này được định hướng trở thành đầu mối cảng biển quy mô lớn, có tổng chiều dài cầu bến hơn 12.000m, gồm khoảng 33 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lên đến 250.000DWT và tàu khách du lịch cỡ lớn. Công suất hàng hóa thông qua cảng dự kiến đạt khoảng 23,4 triệu TEU/năm. Tại đây có các sản phẩm, dịch vụ như: Hạ tầng cảng biển, cầu cảng, bến bãi, kho hàng và công trình phụ trợ cùng dịch vụ tiếp nhận tàu, bốc xếp, lưu giữ, trung chuyển container và hàng hóa.

Phân khu số 7 được quy hoạch thành trung tâm logistics Cái Mép Hạ, với công suất luân chuyển dự kiến khoảng 25-30 triệu TEU/năm (tương đương khoảng 250 triệu đến 450 triệu tấn hàng hóa thông qua mỗi năm). Đây sẽ là khu vực cung cấp hệ thống kho logistics, kho ngoại quan, bãi container, bãi hàng hóa cùng hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động logistics.

Quy hoạch đô thị cảng Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Bên cạnh hoạt động lưu kho, lưu bãi, trung tâm còn cung cấp các dịch vụ phân loại, đóng gói, phân phối, giao nhận, trung chuyển hàng hóa, vận tải đường bộ, hỗ trợ thông quan và các dịch vụ logistics liên quan. Việc hình thành trung tâm này được kỳ vọng góp phần tăng cường khả năng kết nối giữa hoạt động cảng biển với chuỗi cung ứng và vận tải hàng hóa.

Trong khi đó, phân khu số 8 định hướng phát triển thành khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ đa chức năng, hiện đại. Mô hình phát triển hướng đến xây dựng hệ sinh thái kết hợp công nghiệp công nghệ cao, trung tâm giao thương quốc tế, không gian đổi mới sáng tạo và tổ hợp đô thị dịch vụ, lưu trú đẳng cấp quốc tế. Đáng chú ý, quy hoạch phân khu số 8 còn bố trí khu dự trữ xanh, tín chỉ carbon rừng, hướng đến đáp ứng yêu cầu xanh hóa và phát triển bền vững.

Khu công nghiệp chuyên sâu ở phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Đối với lĩnh vực công nghiệp trong phân khu số 8, dự án dự kiến thu hút đầu tư các ngành, nghề, lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao như: Công nghiệp cơ khí hàng hải; sản xuất phương tiện vận tải và hỗ trợ vận tải; cơ khí, năng lượng tái tạo (linh kiện, thiết bị và lắp ráp); vật liệu/linh kiện/thiết bị công nghệ cao. Đồng thời sản xuất chế biến thực phẩm, dược phẩm và công nghệ sinh học; công nghệ thông tin, phần mềm và công nghiệp điện tử tiên tiến.

Mảng thương mại và dịch vụ ở phân khu số 8 sẽ là vùng đất của dịch vụ kinh doanh thương mại quốc tế, dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ bảo hiểm vận tải quốc tế, dịch vụ tư vấn, đánh giá rủi ro và giải quyết bồi thường. Ngoài ra còn có nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực hóa dầu, công nghệ thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học, vật liệu mới ngành hàng hải.

Một góc phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Còn khu đô thị, dịch vụ trong phân khu số 8 là tổ hợp thương mại, khách sạn, trung tâm hội nghị, văn phòng, nhà hàng, khu giải trí văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, nhà ở, nhà ở cho chuyên gia, chủ doanh nghiệp và người lao động. Trong phân khu số 8 còn có khu dự trữ xanh, tín chỉ carbon rừng

Dự án có công nghệ thông minh, hiện đại

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng quy định công nghệ áp dụng tại dự án. Theo đó, nhà đầu tư phải ứng dụng hệ thống quản lý khai thác bến cảng và logistics tích hợp với các công nghệ tiên tiến, thông minh hiện đại; tự động hóa cổng cảng, nhận dạng và theo dõi container; điều độ thiết bị, phương tiện và kho bãi theo thời gian thực; kết nối dữ liệu phục vụ thủ tục hàng hóa; giám sát an toàn, an ninh và môi trường.

Cảng biển, hạ tầng và sông nước phường Tân Phước. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Đồng thời, sử dụng thiết bị bốc xếp hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước điện hóa và áp dụng giải pháp cảng xanh, cảng thông minh.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng diện tích đất và mặt nước sử dụng cho cả 3 dự án thành phần gần 2.540ha. Trong đó, diện tích mặt đất hơn 2.300ha, phần còn lại là diện tích mặt nước. Và để thực hiện dự án, dự kiến diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án khoảng 1.774ha. Và dự kiến diện tích lấn biển để thực hiện dự án khoảng 393ha.

Bốc xếp container ở cảng thuộc phường Tân Phước. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết định của Thành phố cũng yêu cầu trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án, Nhà đầu tư phải bảo đảm tỷ lệ vốn chủ sở hữu góp vào dự án theo quy định. Và phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong thời hạn 10 năm đầu tiên và hoàn tất việc đầu tư, xây dựng theo tiến độ thực hiện dự án tối đa không quá 20 năm kể từ ngày được bàn giao đất, đất có mặt nước trên thực địa.

Nhà đầu tư cũng không được chuyển nhượng dự án trong thời hạn 10 năm kể từ ngày được bàn giao đất, đất có mặt nước trên thực địa. Đồng thời thực hiện đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng các điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.