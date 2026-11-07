Dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc khởi động vào năm 2027

Theo thông báo của DAPA, cơ quan ra quyết định trực thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã phê duyệt kế hoạch triển khai dự án Jang Bogo N tại cuộc họp thường kỳ diễn ra cùng ngày. Dự án dự kiến chính thức khởi động vào năm 2027.

Hàn Quốc công bố dự án Jang Bogo N hồi tháng 5, với mục tiêu tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo tàu ngầm tấn công sử dụng động cơ hạt nhân, trang bị vũ khí thông thường. Chiếc tàu đầu tiên dự kiến được hạ thủy vào giữa những năm 2030 và đưa vào biên chế sau năm 2038.

Dự án được miễn quy trình đánh giá tính khả thi sơ bộ vốn thường được áp dụng đối với các chương trình mua sắm vũ khí, qua đó giúp chính phủ đẩy nhanh tiến độ triển khai. Theo quy định về mua sắm quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng hoặc người đứng đầu DAPA có thể đề nghị miễn đánh giá tính khả thi đối với những dự án có mức độ bảo mật cao.

DAPA dự kiến lựa chọn nhà sản xuất tàu ngầm thông qua hình thức đấu thầu công khai trong nửa đầu năm 2027 và ký hợp đồng chính thức trước cuối năm 2027.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch trực tiếp mua các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) để cung cấp năng lượng cho hệ thống động lực của tàu. Seoul đã nhận được sự chấp thuận của Mỹ về việc chế tạo tàu ngầm sử dụng nhiên liệu urani làm giàu ở mức thấp, với hàm lượng urani-235 từ 5% đến dưới 20%.

Theo DAPA, dự án được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực răn đe trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy việc mở rộng năng lực tác chiến dưới mặt nước của hệ thống tấn công phủ đầu “Kill Chain”, một trong ba trụ cột trong cấu trúc phòng thủ của Hàn Quốc.

Tại cuộc họp, ủy ban cũng thông qua kế hoạch phát triển tên lửa chiến thuật đối đất đối đất của Hàn Quốc (KTSSM-I) phiên bản Block-II, nhằm tăng cường năng lực đối phó với pháo binh đối phương. Phiên bản mới có tầm bắn tăng 30% so với phiên bản Block-I trước đó, còn được gọi là Ure.

KTSSM-I, còn được mệnh danh là “sát thủ pháo binh”, được thiết kế nhằm nhanh chóng vô hiệu hóa các hệ thống pháo tầm xa của Triều Tiên có khả năng nhắm mục tiêu vào khu vực thủ đô Seoul. Chương trình dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2028-2035, với tổng kinh phí ước tính khoảng 537 tỷ won.

Ngoài ra, ủy ban đã thông qua kế hoạch điều chỉnh sản xuất hàng loạt hệ thống vô tuyến đa băng tần, đa chức năng chiến thuật (TMMR) nhằm nâng cao năng lực mạng lưới thông tin liên lạc quân sự.

Một kế hoạch khác được phê duyệt là thay thế trực thăng phục vụ tổng thống đã cũ bằng dòng S-92A Plus do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất.

Theo DAPA, các nội dung khác được thông qua tại cuộc họp còn bao gồm những chương trình thay thế tàu tuần tra cảng đã cũ và nâng cấp phương tiện mặt nước không người lái chuyên rà phá thủy lôi.