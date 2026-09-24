Dự án cầu Tân Bình ì ạch, tiếp tục trễ hẹn

Qua 4 năm triển khai, đến nay cầu Tân Bình và đường tránh QL14E vẫn chưa hoàn thiện.

Nhà thầu thi công cầm chừng

Dự án cầu Tân Bình và đường tránh QL14E qua nội thị Tân Bình được triển khai từ năm 2022, tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 252 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách thành phố bố trí. Theo kế hoạch, dự án thực hiện trong giai đoạn 2022-2026. Tuy nhiên, đến cuối tháng 9, dự án vẫn còn ngổn ngang. Khối lượng thực hiện mới khoảng 60% hợp đồng, trong khi nguồn vốn còn tồn khá lớn và thời gian thực hiện dự án không còn nhiều.

Theo UBND xã Hiệp Đức, ngày 23-6-2026, địa phương tiếp nhận dự án từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý chuyển chủ đầu tư và tiếp tục quản lý, điều hành dự án. Tại thời điểm tiếp nhận, khối lượng hiện trường mới đạt khoảng 50% hợp đồng, vốn kế hoạch tồn ngân hơn 88 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận, ngày 1-7, UBND xã Hiệp Đức đã mời nhà thầu xây lắp và các đơn vị liên quan làm việc, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng và giải ngân nguồn vốn.

Đến cuối tháng 8, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đã hoàn tất. Nhà thầu đang triển khai đắp đất đường dẫn đầu cầu, tổng khối lượng hoàn thành khoảng 60% hợp đồng. Địa phương đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 30-9-2026. Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức, việc hoàn thành dự án theo kế hoạch đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là các nhà thầu chưa tập trung đầy đủ thiết bị, vật tư và nhân lực để tổ chức thi công. Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương được đánh giá có máy móc thi công nhưng nhân công tại công trường khá thưa thớt, chỉ khoảng 4-5 người. Trong khi đó, Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Minh Khang triển khai thi công chậm, mang tính cầm chừng, máy móc không đáp ứng yêu cầu và không có nhân công thường xuyên tại công trường. Dù chủ đầu tư đã nhiều lần làm việc, kiểm tra hiện trường và đôn đốc, tình hình vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Đức Nguyễn Hồng Hải cho biết, khối lượng còn lại của dự án rất lớn, trong khi địa phương sắp bước vào mùa mưa. Vì vậy, việc hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026 đang gặp rất nhiều khó khăn.

Đường nối từ cầu Tân Bình ra đường tránh QL14E vẫn còn ngổn ngang, trong khi mùa mưa đã đến.

Áp lực giải ngân, nguy cơ kéo dài dự án

Không chỉ chậm tiến độ thi công, dự án còn chịu áp lực lớn về giải ngân nguồn vốn. Theo ông Lưu Hoàng Ân – Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, đến đầu tháng 9-2026, tổng số vốn đã bố trí cho dự án hơn 259 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 252 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt hơn 158,8 tỷ đồng, tương đương 61,22%. Theo số liệu UBND xã Hiệp Đức, vốn kế hoạch tồn ngân hiện hơn 100,67 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương kéo dài còn hơn 41,67 tỷ đồng và 59 tỷ đồng vốn Trung ương kế hoạch năm 2026 mới được phân bổ theo Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 27-8-2026. Ngoài ra, giá trị tạm ứng chưa thu hồi còn 7,5 tỷ đồng. "Với nguồn vốn tồn ngân lớn và giá trị tạm ứng chưa thu hồi, việc thu hồi tạm ứng cũng như giải ngân hết nguồn vốn kế hoạch trong năm 2026 gặp nhiều khó khăn", ông Lưu Hoàng Ân cho biết.

Trước tình hình này, UBND xã Hiệp Đức đã có báo cáo và đề nghị UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng và Sở Tài chính xem xét cho phép điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện dự án, đồng thời điều chuyển giảm nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí trong kế hoạch năm 2026. Liên quan đến dự án này, lãnh đạo thành phố đã nhiều lần kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án. Việc một dự án có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ lớn nhưng tiến độ thi công kéo dài đang đặt ra yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Dự án chậm đưa vào sử dụng không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác công trình mà còn tác động đến việc sử dụng nguồn lực đầu tư và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục tháo gỡ các khó khăn về vốn, mặt bằng và thủ tục, chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu xây dựng tiến độ thi công cụ thể, xác định rõ từng mốc hoàn thành và trách nhiệm thực hiện. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng cam kết, cần xem xét áp dụng các chế tài theo hợp đồng và quy định hiện hành để bảo đảm kỷ cương trong đầu tư xây dựng, tránh tình trạng dự án tiếp tục kéo dài.