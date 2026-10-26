Dự án cầu qua kênh Nguyễn Văn Tiếp tăng tốc thi công

Dự án cầu qua kênh Nguyễn Văn Tiếp đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án cầu qua kênh Nguyễn Văn Tiếp có tổng mức đầu tư hơn 119,4 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Công trình có phần cầu chính gồm 7 nhịp, tổng chiều dài 182 m. Bề rộng toàn cầu 10 m, trong đó, phần xe chạy rộng 9 m. Cầu được thiết kế đáp ứng tải trọng HL93, tĩnh không thông thuyền tối thiểu rộng 6 m, cao 30 m. Phần đường dẫn vào cầu láng nhựa rộng từ 8 - 9 m.

Dự án còn có hạng mục đường chui dưới cầu, giữ nguyên bề rộng mặt đường hiện trạng, bảo đảm tĩnh không đứng 4,5 m. Đồng thời, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên cầu chính và đường dẫn.

Nhà thầu đang triển khai đồng loạt các mũi thi công.

Dự án được khởi công vào ngày 25-5-2026, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6-2027. Gói thầu thi công xây lắp có giá trị khoảng 68 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 525 thi công.

Ghi nhận tại công trường, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Hiện nhà thầu đang tập trung triển khai đồng loạt các mũi thi công. Ông Phạm Ngọc Dũng, Chỉ huy trưởng công trình cầu qua kênh Nguyễn Văn Tiếp, thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525 cho biết, hiện nhà thầu đã huy động 3 mũi thi công gồm: Thi công cọc khoan nhồi dưới nước; ép cọc bê tông trên bờ và thi công mố, trụ cầu.

Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng cọc khoan nhồi dưới nước; hoàn thành các trụ, mố thuộc phần thi công trên cạn theo kế hoạch triển khai. Nhà thầu đang tiếp tục ép cọc tại các hạng mục sàn giảm tải và tường chắn. Hiện công trình đạt hơn 20% khối lượng.

Đến thời điểm này, tiến độ dự án đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong những tháng cuối năm, nhà thầu tăng cường các mũi thi công, tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt khoảng 45% khối lượng toàn dự án.

Ông Nguyễn Văn Lâm, người dân ấp Phú Hòa, xã Thạnh Phú cho biết, trước đây, muốn qua lại hai bên bờ sông, người dân phải đi đò, vừa tốn tiền, vừa mất thời gian chờ đợi. Nếu không đi đò thì phải đi đường vòng đến UBND xã, quãng đường khoảng 5 - 6 km.

Đến thời điểm này, dự án đang đảm bảo tiến độ đề ra.

“Từ lâu, người dân đã mong muốn có một cây cầu để việc đi lại thuận tiện hơn. Nay cầu được xây dựng, bà con rất vui mừng, phấn khởi. Khi cầu hoàn thành, người dân sẽ thuận lợi hơn trong việc đi làm, sản xuất nông nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính và đi lại hằng ngày. Đặc biệt, cây cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh qua lại, không còn phụ thuộc vào đò như trước”, ông Lâm phấn khởi nói.

Khi hoàn thành, Dự án cầu qua kênh Nguyễn Văn Tiếp sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa Quốc lộ 1 và đường tỉnh 865 và tỉnh Tây Ninh, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực.