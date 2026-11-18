Phối cảnh Dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B qua tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Ban Quản lý dự án Thăng Long cung cấp)

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường có tiến độ hoàn thành trong năm 2027, tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay nhà thầu mới có thể tiếp cận để thi công được 0,7/0,98km (đạt hơn 71%), vẫn còn vướng mắc các hộ dân và đường dây điện 24kV của Công ty Điện lực Ninh Bình.

Để đẩy nhanh tiến độ công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trong tháng 11/2026.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư) chỉ đạo các nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết theo từng tuần/tháng, huy động thiết bị, máy thi công, nhân lực... để thi công đồng bộ, kịp thời với tiến độ bàn giao mặt bằng; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiên quyết xử lý nghiêm những nhà thầu chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng.

Dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B có tổng chiều dài tuyến khoảng 1,65km. Công trình cầu chính được đầu tư quy mô 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp bề rộng cầu 12m.

Đường dẫn hai đầu cầu có quy mô đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án là hơn 581 tỷ đồng, tương đương hơn 24 triệu USD./.