Dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu: Phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 98,5%

Nhà thầu đang thi công hệ thống thoát nước thải, nền, móng mặt đường mở rộng giai đoạn 2 phía xã Bảo Ninh cũ - Ảnh: B.T

Hiện dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu đã hoàn thành thi công các hạng mục: Cầu Nhật Lệ 3; đường đầu cầu phía xã Quảng Ninh; hệ thống cống thoát nước dọc D800; hệ thống thoát nước dọc D2000. Đồng thời đang thi công các hạng mục, gồm: Đường đầu cầu phía xã Bảo Ninh cũ (nay thuộc phường Đồng Hới); hệ thống thoát nước dọc D2000; hệ thống thoát nước thải; nền, móng mặt đường mở rộng giai đoạn 2 phía xã Bảo Ninh cũ. Giá trị thực hiện đạt khoảng 97% khối lượng hợp đồng thi công xây dựng.

Đến nay, dự án đã giải ngân được tổng số tiền 1.243,040/1.321,1 tỉ đồng, đạt 94,1%. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 95,2 % và nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 90,7 %.

Đường dẫn vào phía Đông cầu đã thi công cơ bản xong mặt nền đắp - Ảnh: B.T

Riêng giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đến ngày 21/10/2026 được 121,402/199,461 tỉ đồng, đạt 60,9%. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương năm 2025 kéo dài sang năm 2026 đạt 47,3%; vốn ngân sách địa phương năm 2025 kéo dài sang năm 2026 đạt 100%. Kế hoạch vốn năm 2026 thuộc ngân sách địa phương bố trí đã giải ngân được 78,293/108,478 tỉ đồng, đạt 72,2 %.

Cầu Nhật Lệ 3 thi công hoàn thành và đã vận hành hệ thống đèn chiếu sáng về đêm - Ảnh: B.T

Dự kiến đến đến ngày 31/10/2026, dự án giải ngân thêm 10 tỉ đồng vốn kéo dài năm 2025 sang năm 2026, nâng tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của dự án đạt 65,9%.