Những con số ấn tượng

Dự án cầu Đại Ngãi có tổng chiều dài hơn 27km, đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ với tổng mức đầu tư hơn 7.962 tỷ đồng. Công trình khởi công tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2028.

Sau hơn 3 năm thi công, cầu Đại Ngãi đã đạt 59% khối lượng công việc.

Theo Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), dự án được tổ chức thành 3 gói thầu xây lắp. Đến nay, tổng sản lượng thi công đạt hơn 3.771 tỷ đồng, tương đương 59% giá trị hợp đồng.

Trong đó, gói thầu 11-XL đạt hơn 90% giá trị hợp đồng, các hạng mục cơ bản hoàn thành; gói thầu 15-XL, thi công cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2, đạt hơn 65% giá trị hợp đồng. Riêng gói thầu 35-XL đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai thi công.

Nhiều hạng mục quan trọng ghi nhận khối lượng thực hiện tích cực. Cụ thể, công tác thi công cọc khoan nhồi cầu Đại Ngãi 1 đạt 84%; đổ bê tông mố, trụ cầu đạt 67%; đúc phiến dầm đạt 82%.

Đáng chú ý, ở hạng mục đường dẫn, các nhà thầu đã hoàn thành 6 cầu, toàn bộ 50 cống thoát nước và 12km tuyến. Riêng cầu Đại Ngãi 2 dài hơn 800 m, nối bờ Cần Thơ với Cù Lao Dung (TP Cần Thơ), đã hoàn thành và được đưa vào khai thác tạm, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.

Nhịp dẫn cầu Đại Ngãi 1 phía Vĩnh Long đã hoàn thành đổ bê tông bản mặt cầu.

Đối với cầu Đại Ngãi 1, công trình cầu dây văng vượt sông Hậu có chiều dài hơn 3km, các hạng mục cũng đang được tập trung triển khai. Nhịp dẫn phía bờ Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thành công tác đổ bê tông bản mặt cầu. Trong khi nhịp dẫn phía bờ Cần Thơ và hai trụ chính đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cùng với kết quả thi công, công tác giải ngân vốn đầu tư công của dự án cũng đạt kết quả tích cực. Theo Ban Quản lý dự án 85, năm 2026, dự án được bố trí kế hoạch vốn 750 tỷ đồng. Tính đến tháng 11/2026, lũy kế giải ngân đạt 115% kế hoạch, vượt khoảng 75 tỷ đồng so với số vốn được giao.

Nỗ lực giữ nhịp thi công trên công trường

Đằng sau những con số về sản lượng và giải ngân là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ kỹ sư, công nhân ngày đêm bám công trường. Giữa nắng, gió đặc trưng của vùng đất Tây Nam Bộ những tháng cuối năm, hơn 300 công nhân, kỹ sư vẫn duy trì tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, bảo đảm các phần việc được triển khai liên tục.

Công trường đang duy trì nhịp độ làm việc 3 ca, 4 kíp, thi công xuyên đêm để đảm bảo tiến độ.

Trên công trường, công nhân, kỹ sư duy trì làm việc liên tục ngày đêm. Các tổ, đội luân phiên thực hiện từng hạng mục, bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch.

Chia sẻ về công việc, công nhân Võ Thanh Quân (ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho biết, các tổ, đội được bố trí làm việc luân phiên theo từng ca, tùy thuộc vào yêu cầu của từng hạng mục.

"Anh em chúng tôi chia ca làm việc, bắt đầu từ sáng sớm, ca muộn nhất kết thúc vào hơn 1h sáng hôm sau. Những hôm đổ bê tông, mọi người làm liên tục cho đến khi hoàn thành công việc. Dù khá vất vả, được tham gia xây dựng cây cầu ngay trên quê hương mình, chúng tôi rất vui và tự hào", anh Quân chia sẻ.

Công tác kiểm tra, giám sát thi công luôn được chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát duy trì.

Bên cạnh việc duy trì tiến độ, công tác kiểm soát chất lượng công trình và bảo đảm an toàn lao động luôn được chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát chú trọng. Các hoạt động thi công được theo dõi, kiểm tra thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, nhất là trong điều kiện thời tiết thay đổi và môi trường làm việc trên cao.

Ông Bùi Hoàng Nam, đơn vị tư vấn giám sát công trình cho biết, công tác kiểm tra, giám sát được các đơn vị duy trì hằng ngày, đặc biệt tại những vị trí thi công có yêu cầu cao về an toàn. Trước mỗi ca làm việc, công nhân đều được kiểm tra, nhắc nhở và phổ biến các yêu cầu cần tuân thủ nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình lao động.

"Mỗi giai đoạn thi công đều có những khó khăn khác nhau, từ mưa, dông đến các yếu tố bất lợi của thời tiết. Trước tình hình đó, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên trao đổi, thống nhất phương án tổ chức thi công phù hợp, vừa duy trì tiến độ, vừa kiểm soát các yêu cầu kỹ thuật", ông Nam nói.