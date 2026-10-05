Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gấp rút tái định cư, bàn giao mặt bằng

Sẵn sàng bàn giao đất tái định cư

Ông Phạm Bác Ái - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai - cho hay: Công tác xây dựng, giải phóng mặt bằng và bố trí TĐC phục vụ Dự án thành phần 1 và thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được triển khai tại 9 khu vực, bố trí đất ở cho khoảng 422 hộ dân cần TĐC.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, TĐC dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua địa bàn xã Hra. Ảnh: N.H

Trong đó, 1 khu TĐC được xây dựng tại tổ dân phố Vĩnh Phú (phường An Nhơn); 8 khu TĐC còn lại được xây dựng tại địa bàn tổ dân phố Thuận Đức (phường An Nhơn), thôn Trà Sơn và thôn Thuận Hòa (xã Bình Hiệp), thôn Trường Định 2, thôn Kiên Long và thôn Phú Lạc (xã Bình An), thôn Hòa Sơn (xã Bình Phú) và thôn Thượng Giang 2 (xã Bình Khê).

Đến nay, hạ tầng 7/9 khu TĐC đã được hoàn thành, 337 hộ dân đã nhận đất để xây dựng nhà ở. Tại khu TĐC Vĩnh Phú, 10 hộ đã được bàn giao đất, trong đó có 3 hộ đang xây dựng nhà. Khu TĐC Trà Sơn và Thuận Hòa đã giao đất cho 32/32 hộ, hiện nay có 20 hộ đang xây dựng nhà.

Người dân khẩn trương xây dựng nhà tại khu TĐC Vĩnh Phú, phường An Nhơn. Ảnh: N.H

Tại khu TĐC Kiên Long, ngành chức năng đã bàn giao đất cho 34/34 hộ; 3 hộ đang xây dựng nhà. Khu TĐC Thuận Đức đã bàn giao đất cho 44/44 hộ; 15 hộ đang xây dựng nhà. Khu TĐC Trường Định 2 đã giao đất cho 13/13 hộ; 10 hộ đang xây nhà. Khu TĐC Phú Lạc giao đất cho 38/38 hộ; 10 hộ đang xây dựng nhà.

Trong khi đó, 2 khu TĐC Hòa Sơn và Thượng Giang 2 đang hoàn thiện, chuẩn bị giao đất TĐC cho 120 hộ dân.

Đối với đoạn cao tốc từ Km40 - Km90 qua xã Ya Hội, khoảng 30 hộ bị ảnh hưởng nhà ở, trong đó, 25 hộ phải di dời, được bố trí TĐC xen ghép tại Khu dân cư trung tâm Phú An (cũ). Tại xã Đak Pơ, 10 hộ bị ảnh hưởng nhà ở phải di dời được địa phương bố trí TĐC xen ghép tại cụm dân cư làng Jro Dơng.

Khẩn trương hoàn thiện khu tái định cư

Tại các khu TĐC, nhiều ngôi nhà đang được xây dựng. Ngay sau khi nhận đất, người dân nhanh chóng triển khai xây dựng, một số hộ đã cơ bản hoàn thành nhà ở.

Được bố trí lô đất rộng 196 m² tại khu TĐC Vĩnh Phú (phường An Nhơn), ông Bùi Văn Bàn (tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc) cho biết: Hạ tầng nơi ở mới hoàn thiện, đường sá khang trang nên gia đình tôi nhận đất là xây dựng nhà ở ngay. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà cơ bản hoàn thành, chúng tôi đang hoàn thiện nội thất để sớm chuyển đến nơi ở mới.

Ông Bùi Văn Bàn (đứng giữa, tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc) vui mừng khi được bố trí đất ở tại khu TĐC Vĩnh Phú (phường An Nhơn). Ảnh: N.H

Tại khu TĐC Thuận Hòa (xã Bình Hiệp) rộng 3,9 ha, hệ thống điện, đường đã hoàn thành và 16 hộ được bàn giao đất, trong đó có 8 hộ đang xây dựng nhà.

Ông Nguyễn Văn Phụng phấn khởi cho biết gia đình được bố trí lô đất góc rộng 220 m². “Trước đây, đường vào nhà cũ chỉ rộng 2-3 m, còn khu TĐC mới mặt đường rộng đến 8 m, việc đi lại và sinh hoạt thuận tiện hơn rất nhiều” - ông Phụng bày tỏ.

Tại khu TĐC Trà Sơn, ông Nguyễn Công Lập đánh giá hạ tầng được đầu tư đồng bộ với đường giao thông rộng 8 m, vỉa hè rộng 3 m, điện ngầm và cây xanh. Được bàn giao lô đất 200 m², gia đình ông khởi công xây dựng nhà để sớm ổn định chỗ ở trước mùa mưa lũ.

Ông Lê Hà An - Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp - cho hay: Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku qua địa bàn xã dài gần 6 km, diện tích phải thu hồi hơn 47 ha. Trong đó, 32 hộ bị ảnh hưởng đất ở, nhà ở, vật kiến trúc với diện tích 2,5 ha. Đến nay, tất cả hộ bị ảnh hưởng đất ở, nhà ở đã được bố trí, giao đất tại 2 khu TĐC Thuận Hòa và Trà Sơn; các hộ đang tập trung xây dựng nhà.

Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, TĐC dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào cuối tháng 9-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư và các địa phương trong xây dựng khu TĐC, hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở mới; đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, khẩn trương di dời các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn trước mùa mưa lũ.

Nhấn mạnh cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là công trình trọng điểm quốc gia, đóng vai trò chiến lược trong kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển KT-XH, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung vận động, hỗ trợ tất cả hộ dân hoàn tất di dời trước ngày 20-10 để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ sắp tới.

Cùng với đó, các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” liên tục trên toàn tuyến, đẩy nhanh tiến độ dự án theo kế hoạch.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh. Dự án có quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng vốn đầu tư 43.734 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 dài 22 km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 dài 68 km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng; Dự án thành phần 3 dài 35 km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng.

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