Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum kết nối Đông-Tây tạo động lực phát triển mới

Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Sau khi đi thực tế kiểm tra hiện trường Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, ngày 15/10, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Minh Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc đầu tư dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn cho rằng, dự án có tính cần thiết để đầu tư đối với Quảng Ngãi cũng như cả nước trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tuy nhiên, để bảo đảm tính thuyết phục của dự án khi trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư, Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ hiệu quả kinh tế, xã hội, khả năng kết nối liên vùng và sức lan tỏa của dự án.

Ông Nguyễn Minh Sơn đề nghị Quảng Ngãi tiếp tục rà soát phương án hướng tuyến, đánh giá tác động đến rừng và môi trường, bảo đảm yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Bên cạnh đó, cần tính toán kỹ nguồn vốn, vật liệu xây dựng, nhân lực và các điều kiện triển khai nhằm hạn chế nguy cơ chậm tiến độ, phát sinh chi phí. Đối với phương án hướng tuyến, ông Nguyễn Minh Sơn lưu ý cần tiếp tục rà soát các yếu tố địa chất, nguy cơ sạt trượt, tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến rừng tự nhiên và môi trường. Các số liệu liên quan đến diện tích rừng, đất lúa, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và phương án trồng rừng thay thế phải được tính toán đầy đủ, đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn cũng yêu cầu đánh giá kỹ tổng mức đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn, phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đối với các khu tái định cư, cần bảo đảm đầy đủ hạ tầng thiết yếu, hạ tầng xã hội, giúp người dân có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Chính sách bồi thường, hỗ trợ phải được nghiên cứu phù hợp, chú trọng an sinh xã hội, nhất là tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đời sống còn khó khăn.

Đối với 6 cơ chế, chính sách do UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất, ông Nguyễn Minh Sơn lưu ý tỉnh cần tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách; nội dung nào thuộc thẩm quyền Quốc hội, của địa phương phù hợp cần mạnh dạn đề xuất. Riêng đối với tiến độ dự án, theo Nghị quyết Đại hội XIV, chương trình hành động, Dự án tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Trong khi đó, Quảng Ngãi đề xuất phương án tiến độ dự án được thực hiện ở hai giai đoạn 2026-2030 và giai đoạn 2 là 2031-2035 chưa sát với Nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương. Tỉnh Quảng Ngãi cần tính toán kỹ nội dung này. Bên cạnh đó, Quảng Ngãi cần khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ, thủ tục sớm, bảo đảm hồ sơ theo công văn Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày 25/10, Quốc hội sẽ họp toàn thể ủy ban thẩm tra, xem xét báo cáo đưa nội dung dự án vào phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum dài hơn 136 km, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 52.000 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 1 (2026-2030) có tổng vốn đầu tư khoảng 50.169 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2031-2035) khoảng 1.881 tỷ đồng. Dự án dự kiến ảnh hưởng đến gần 900 hộ dân, Quảng Ngãi dự kiến bố trí khoảng 2.047 tỷ đồng phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai và hạn chế tác động đến đời sống người dân, tài nguyên rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị tỉnh Quảng Ngãi rà soát, đối chiếu hồ sơ, thống nhất số liệu và làm rõ cơ sở xác định tổng mức đầu tư, quy mô cũng như phương án phân kỳ đầu tư. Việc tính toán phải bảo đảm tính thuyết phục, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và hiệu quả khai thác công trình. Đối với phương án hướng tuyến và tổ chức giao thông, dự án dự kiến bố trí 9 nút giao, khoảng cách giữa các nút giao từ 4 km đến 32 km.

Các đại biểu đề nghị tỉnh Quảng Ngãi rà soát, tính toán vị trí và khoảng cách giữa các nút giao bảo đảm hợp lý, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn; bố trí nút giao cần gắn với nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối các trung tâm đô thị, khu chức năng và các tuyến giao thông hiện hữu, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết, Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum được xác định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ban, ngành và 13 xã, phường đã vào cuộc quyết liệt, phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan. Qua khảo sát toàn tuyến, tỉnh xác định cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum không chỉ mang đến luồng sinh khí mới, không chỉ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra trục kết nối Đông-Tây, tăng cường liên kết giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh địa phương sẽ nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành liên quan, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để dự án sớm được trình cấp có thẩm quyền xem xét. Quảng Ngãi mong muốn các cơ quan Trung ương, Chính phủ và Quốc hội mong muốn dự án sớm được bổ sung vào chương trình kỳ họp Quốc hội, tạo điều kiện để công trình sớm được triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối vùng; hướng đến mục tiêu tạo động lực tăng trưởng hai con số.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã có Kết luận số 1064-KL/TU ngày 4/9/2026 thống nhất chủ trương đầu tư Tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; đồng thời giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định, phấn đấu khởi công dự án trong năm 2027.