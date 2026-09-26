Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giải ngân 99,91% vốn ngân sách Nhà nước được cấp

Trong đó, đoạn Km0 - Km93+350 đạt 70,55% sản lượng xây lắp. Các hạng mục nền đường, cống hộp, cầu, hầm chui theo quy mô giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành; các nhà thầu đang triển khai phần mở rộng nền đường lên 22 m. Đoạn Km93+350 - Km121+060 đạt 9,33% sản lượng xây lắp, đang duy trì 10 mũi thi công. Hầm số 4 đã hoàn thành khoan đào nhánh phải, nhánh trái đạt 236,4/347 m, tương đương 68,13%.

Dự án có tổng chiều dài 121,06 km, trong đó qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khoảng 52 km, qua tỉnh Cao Bằng khoảng 69,06 km.

Công tác giải phóng mặt bằng đoạn Km0 - Km93+350 đã hoàn thành 100%. Đoạn Km93+350 - Km121+060 đã bàn giao 204,19/212,6 ha, đạt 96,05%.

Theo kế hoạch, đoạn Km0 - Km61+700 và Km61+700 - Km93+350 phấn đấu hoàn thiện các điều kiện để khai thác chính thức trước ngày 30/4/2027. Đoạn Km93+350 - Km121+060 phấn đấu hoàn thành xây lắp trong quý IV/2027, đưa vào khai thác chính thức trong quý I/2028.

Dự án hiện còn khó khăn do giải phóng mặt bằng bổ sung theo quy mô nền đường 22 m chưa hoàn thành do thời tiết mưa nhiều, phát sinh hang karst, sạt trượt và vấn đề về nguồn vật liệu. Để hoàn thành dự án theo quy mô nền đường 22 m, UBND tỉnh kiến nghị bổ sung khoảng 7.714,653 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2026 - 2028.