Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và vật liệu xây dựng

Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Nỗ lực bàn giao mặt bằng

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỷ đồng đang ở giai đoạn thi công nước rút, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 12/2026. Tuy nhiên, tiến độ dự án hiện vẫn còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), hạ tầng kỹ thuật cũng như biến động về thời tiết và giá vật liệu xây dựng.

Dự án có tổng chiều dài tuyến là 98,73km, trong đó đoạn qua TP. Huế dài khoảng 62,72km do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, được khởi công từ ngày 19/12/2025.

Đến nay, công tác GPMB thu hồi khoảng 59,4ha đất trên toàn tuyến đạt kết quả khá tốt, với 53,51ha được bàn giao, đạt tỷ lệ 90%. Riêng tại TP. Huế, mặt bằng bàn giao đạt 53,51/59,1ha, đạt 90,5%, cơ bản đáp ứng yêu cầu thi công trên tuyến.

Mặc dù vậy, khoảng 5,59ha mặt bằng còn lại tại TP. Huế vẫn đang gặp vướng mắc, tập trung tại các hộ dân thuộc diện tái định cư, các thủ tục bồi thường, khiếu nại về giá đất chưa phù hợp, cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời đồng bộ tại nút giao Tỉnh lộ 12B và Tỉnh lộ 16.

Các địa phương như các phường Phong Điền, Phong Thái, Kim Trà, Hương Trà, Kim Long, Thủy Xuân, Phú Bài và xã Hưng Lộc đang phối hợp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc này nhằm bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 10/2026 theo kiến nghị của chủ đầu tư gửi UBND thành phố và Sở Xây dựng.

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết, vướng mắc hiện nay còn ở một số vị trí trên tuyến có điều chỉnh bổ sung diện tích cần GPMB. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã bàn giao các diện tích này cho địa phương thực hiện công tác GPMB bổ sung. Các địa phương cũng đã cơ bản hoàn thành đo đạc địa chính, kiểm kê và đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ nhằm triển khai trong thời gian tới.

Đẩy nhanh tiến độ

Về tình hình tổ chức thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn, trên địa bàn TP. Huế đang duy trì 89 mũi thi công với sự tham gia của 765 nhân sự cùng 89 máy móc, thiết bị các loại. Sản lượng thực hiện đoạn qua TP. Huế đã đạt 1.119/3.106 tỷ đồng giá trị hợp đồng, đạt hơn 36%. Khối lượng thi công tập trung vào công tác đào đắp, cọc xi măng đất, hệ thống thoát nước, hầm chui dân sinh và các hạng mục cầu đường với khối lượng đã hoàn thành khoảng 50%.

Trong đó, riêng phạm vi nút giao Tỉnh lộ 12B đã hoàn thành 35% sản lượng của gói thầu. Nhà thầu là Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đang tích cực triển khai thi công trên toàn bộ mặt bằng sạch đã được bàn giao, hoàn toàn không còn vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật điện, nước, viễn thông...

Ngoài vướng mắc về mặt bằng, tình hình thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục thi công nền, móng đường và hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó, sự biến động giá nhiên liệu, nguồn vật liệu đá khan hiếm cùng với việc thiếu hụt nhân công cũng tạo không ít áp lực cho các nhà thầu.

Theo ông Chu Văn Long, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chủ động yêu cầu các nhà thầu huy động nguồn tài chính để đẩy mạnh công tác tập kết vật liệu và nhiên liệu dự trữ tại công trường. Chủ đầu tư cũng làm việc với Sở Xây dựng để cập nhật và điều chỉnh chỉ số giá vật liệu phù hợp với thực tế dự án, tạo cơ sở cho nhà thầu triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ và kế hoạch giải ngân đã đề ra.

Đầu tháng 10/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng. Tại buổi làm việc, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng; rà soát, phối hợp nâng công suất mỏ vật liệu, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật liệu xây dựng và yêu cầu lập tiến độ thi công chi tiết theo tuần/tháng đối với các dự án trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ trong năm 2026, nhằm tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình.