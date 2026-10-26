Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có nguy cơ chậm tiến độ

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đối mặt nguy cơ chậm tiến độ.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, nhiều gói thầu đang chậm tiến độ do vướng mắc thanh toán, thiếu nhân lực và vật liệu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng mục tiêu đưa sân bay vào khai thác trong tháng 12-2026.

Cụ thể, tại dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu, tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 74.284 tỷ đồng trong tổng số 86.349 tỷ đồng, tương đương 86,03%. Trong 16 gói thầu, có 4 gói đã hoàn thành xây dựng; 8 gói thầu có khả năng hoàn thành trong tháng 12-2026, trong khi 4 gói đối mặt nguy cơ chậm tiến độ.

Đáng chú ý, gói thầu 4.8 giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 80,6% giá trị hợp đồng. Khối lượng còn lại gồm nhiều hạng mục hạ tầng, trong đó có 43km đường cấp 3 và 8km đường trục chính. Việc thiếu khoảng 1.075 nhân sự so với nhu cầu 2.515 người đang ảnh hưởng đến khả năng đẩy nhanh thi công. Ngoài ra, khối lượng bê tông nhựa cần bổ sung khoảng 100.000 tấn trong bối cảnh nguồn cung vật liệu khan hiếm.

Gói thầu 5.10 – nhà ga hành khách đạt khoảng 83,05% giá trị hợp đồng. Dù phần kết cấu đã hoàn thành song khối lượng hoàn thiện và lắp đặt thiết bị còn lớn. Nhà thầu thiếu cán bộ kỹ thuật, lao động tay nghề cao; hồ sơ thanh toán chậm cũng ảnh hưởng đến triển khai trên công trường. Trong 51 kịch bản thử nghiệm liên động có tải của các hệ thống kỹ thuật, còn 16 kịch bản chưa được phê duyệt; nhiều hệ thống chưa tiến hành thử nghiệm.

Hai gói thầu khác cũng đáng lo ngại là nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe, lần lượt đạt 47,04% và 42,93% giá trị hợp đồng. Tình trạng thiếu công nhân, nhân lực chuyên môn và nguy cơ chậm cung ứng thiết bị đang tác động trực tiếp đến tiến độ.

Để bảo đảm mục tiêu đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác trong tháng 12-2026, Bộ Xây dựng đề nghị ACV rà soát toàn diện khối lượng còn lại, đặc biệt tại 4 gói thầu 4.8, 5.10, 7.8 và 11.5; xác định cụ thể tiến độ hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện từng hạng mục.

Chủ đầu tư tính toán nhu cầu nhân lực, máy móc, nhiên liệu, vật liệu; xử lý vướng mắc thanh toán khối lượng thi công và xác định trách nhiệm của từng bên nếu không đáp ứng tiến độ hợp đồng. Với nhà ga hành khách, ACV phải khẩn trương hoàn thành, phê duyệt các kịch bản vận hành thử nghiệm, thử nghiệm sau khi lắp đặt thiết bị.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu ACV sớm xác định thời điểm chính xác hoàn thành các công trình thuộc dự án thành phần 3, làm cơ sở nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục pháp lý và vận hành thử đồng bộ. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ và tiến độ khai thác sân bay theo kế hoạch.