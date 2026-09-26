Dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải tại phía Tây TP Hồ Chí Minh: Đầu tư 7.688 tỷ đồng để chống ngập tại 8 phường

Theo quyết định, dự án CRUS2 sẽ được triển khai tại 8 phường: Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, An Hội Tây, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Bình Hưng Hòa. Đây là khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, mật độ dân cư lớn và đang chịu áp lực ngày càng lớn lên hệ thống thoát nước. Dự án sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2029, theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Dự án không chỉ tập trung vào việc giải quyết các điểm ngập mà hướng tới cải thiện đồng bộ hệ thống thoát nước và thu gom nước thải trên toàn lưu vực. Theo hồ sơ dự án, khu vực Tây Sài Gòn được tổ chức thành các tiểu lưu vực để xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước phù hợp với điều kiện thực tế. Hệ thống dự kiến cải tạo, xây dựng mới nhiều tuyến cống thu gom nước mưa và nước thải, đồng thời hình thành hệ thống cống bao để thu gom nước thải đưa về khu vực xử lý tập trung.

Đây là điểm có ý nghĩa với quá trình phát triển đô thị của TP, bởi “bài toán” tại các khu dân cư không chỉ nằm ở việc “nước mưa thoát nhanh hay chậm”, mà còn liên quan đến lượng nước thải sinh hoạt đang phát sinh hằng ngày. TP đang định hướng chuyển từ cách tiếp cận đơn thuần “thoát nước nhanh” sang quản lý rủi ro ngập tích hợp, kết hợp đầu tư hệ thống thoát nước với thu gom, xử lý nước thải, thích ứng biến đổi khí hậu.

Để có tính kết nối kỹ thuật xuyên suốt giữa quy hoạch và thực địa, TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP chịu trách nhiệm quy hoạch cao độ nền và thoát nước, quy hoạch cấp nước trên toàn bộ TP. Quá trình lập, lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt các đồ án sẽ được thực hiện song song, đồng bộ với Quy hoạch TP thời kỳ 2025 - 2050, hướng tới tầm nhìn 100 năm. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ các quy hoạch chuyên ngành trong năm 2027, tạo cơ sở định hướng đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong dài hạn.

Việc quy hoạch cao độ nền và thoát nước được xem là cấp thiết với TP HCM. Thực tế phát triển đô thị cho thấy, nhiều khu vực của TP đang đối mặt đồng thời với tình trạng ngập úng, sụt lún. Trong khi đó, hệ thống chuẩn cao độ nền giữa các khu vực chưa thực sự đồng bộ, gây khó khăn cho việc kiểm soát cao độ xây dựng cũng như tổ chức thoát nước trên quy mô toàn TP.

Trước đó, TP đã xác định việc hoàn thiện các dự án CRUS1 tại lưu vực Tham Lương - Bến Cát và CRUS2 tại Tây Sài Gòn nhằm từng bước chấm dứt tình trạng nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra kênh rạch, giảm ngập và cải thiện chất lượng sống của người dân. TP cũng dự kiến triển khai 87 dự án chống ngập đến năm 2030 với tổng vốn khoảng 140.000 tỷ đồng, hướng tới giải quyết cơ bản 50 vị trí ngập được xác định trên địa bàn.