Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 26/11, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM đã thông tin về tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm.

Khu vực thi công dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm.

Theo Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị, thời gian qua, công tác phối hợp bàn giao mặt bằng được triển khai giữa các địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật. Việc thi công tại công trường cũng được phối hợp với các đơn vị điện lực, cấp nước nhằm hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ.

Tại một số vị trí có công trình hạ tầng như trụ điện gây cản trở thi công, chủ đầu tư chủ động phối hợp với các công ty điện lực để di dời cục bộ, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai công việc.

Hiện chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với địa phương và các đơn vị quản lý công trình hạ tầng đẩy nhanh việc di dời theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Đáng chú ý, UBND phường Bình Thạnh đã ban hành Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 11/11/2026, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời hiện trạng lưới điện trên địa bàn phường.

Lý giải tình trạng một số vị trí thuộc các gói thầu XL-01 và XL-02 chậm hơn kế hoạch chung, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị cho biết có nhiều nguyên nhân liên quan đến điều kiện thi công thực tế.

Các công trình điện, hạ tầng kỹ thuật còn vướng tại một số vị trí thuộc dự án Rạch Xuyên Tâm.

Cụ thể, việc vận chuyển vật tư, thiết bị cơ giới quá khổ, quá tải vào các tuyến đường đô thị gặp nhiều khó khăn. Khối lượng bê tông xi măng, xà bần phát sinh từ quá trình tháo dỡ nhà kiên cố của người dân cũng cần nhiều thời gian để di chuyển.

Bên cạnh đó, công tác khoan cọc đất xi măng gặp trở ngại do liên quan đến phần móng nhà dân sau giải tỏa, khiến thiết bị khoan thường xuyên hư hỏng. Một số thiết bị của nhà thầu bị hư hỏng nhưng chưa được thay thế kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Để duy trì nhịp độ triển khai trên công trường, chủ đầu tư đang thực hiện song song các giải pháp xử lý tại hiện trường và hoàn thiện thủ tục di dời hạ tầng kỹ thuật.

Đối với những vị trí cản trở mũi khoan cọc xi măng đất (CDM), Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị cùng nhà thầu đã phối hợp với Công ty Điện lực Gia Định tạm ứng kinh phí để di dời khẩn cấp. Đến nay, 4 vị trí đã được giải tỏa.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao đồng bộ trong quý I/2027.

Song song đó, chủ đầu tư đang phối hợp tháo gỡ vướng mắc để hoàn tất việc phê duyệt phương án bồi thường lưới điện tại 3 phường còn lại, sau khi UBND phường Bình Thạnh đã phê duyệt phương án trên địa bàn.

Theo kế hoạch, hồ sơ bồi thường dự kiến được hoàn tất phê duyệt trong tháng 12/2026. Công ty Điện lực Gia Định dự kiến hoàn thành bàn giao đồng bộ mặt bằng hạ tầng kỹ thuật trong quý I/2027.

Trước đó, tại buổi họp báo, báo chí đặt vấn đề về tình trạng một số trạm hạ thế, trụ điện, cáp ngầm và đường ống cấp nước vẫn hiện hữu tại khu vực thi công gói XL-01, trong khi mặt bằng dự án cơ bản đã được bàn giao từ cuối tháng 6/2026. Các vị trí được phản ánh tập trung dọc đường Bùi Hữu Nghĩa và khu vực cầu Bạch Đằng, cầu Liên Phường 2/15.

Ban Quản lý dự án cho biết việc di dời hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh theo quy định. Tuy nhiên, đơn vị chưa nêu cụ thể tình trạng vướng mắc và thời gian hoàn thành di dời đối với từng vị trí thuộc các gói thầu XL-01, XL-02 và XL-03.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao đồng bộ trong quý I/2027.